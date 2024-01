Három év, és Bajorországban lőttek a benzines BMW-nek

A BMW müncheni központjában forradalmi változásokra készülnek. Négy új épületet húznak fel, köztük egy új összeszerelő üzemet, ahol már kizárólag elektromos meghajtású autók gördülnek majd le a futószalagról.

A „hagyományos”, azaz belső égésű motorok gyártását Nagy-Britanniába és Ausztriába telepítették át, miközben a telep 1200 dolgozóját vagy átképezték, vagy máshová helyezték át.

BMW's iconic Munich factory will close its doors to combustion car production from the end of 2027. https://t.co/wIh2ZuCRSA

Európában az autógyártókat is érinti a kormányok és az unió „nettó zéró” emissziós célkitűzése. Nagy-Britanniában pedig az újévtől az évente eladott új autók 22 százalékát elektromos kocsiknak kell kitenniük, máskülönben a gyártó büntetésre számíthat.

Más cégekkel szemben a BMW nem szabott meg saját céldátumot a belső égésű motoros autók gyártásának leállítására, de – a többiekkel együtt – szembe találta magát azzal az EU-s rendelkezéssel, amely 2035-től gyakorlatilag megtiltja az új benzines és dízeles kocsik eladását – emlékeztet a Reuters.

Tavaly a BMW által eladott kocsik 15 százaléka volt teljesen elektromos üzemű. A cég azt tervezi, két év múlva az arány már egyharmad lesz. Közben azonban az előrejelzés szerint az idén csak 2,5 százalékkal nőnek az EU-ban az új autók eladásai – ami visszaesés a tavalyi 12 százalékhoz képest.

A Mercedes-Benz és a Volkswagen is figyelmeztetett az elmúlt hónapokban, hogy nem úgy alakulnak az elektromos hajtású járművek eladásai, ahogy számítottak rá. Az okok között a fogyasztókat sújtó gazdasági nehézségeket említették, miközben épp csak elkezdtek helyreállni a korábban akadozó ellátási láncok.

A BMW által tavaly szeptemberben bemutatott és a közkedvelt 3-as széria méretével megegyező „Neue Klasse” elektromos kocsi egy több milliárd eurós beruházás eredménye.

BMW's Neue Klasse EVs represent a multibillion-euro effort to jump the technology gap with Tesla.



BMW is investing 650 million euros ($711 million) to convert its main plant in Munich to exclusively produce EVs from the end… pic.twitter.com/RwQwa77B3S