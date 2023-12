Akkora alagutat találtak Gáza alatt, amiben egy jármű is elfér

A Gázai övezetben harcoló izraeli erők szerint az eddigi legnagyobb Hamász-alagutat fedezték fel. Egy, a palesztin terrorcsoport által felvett videót is bemutattak, amiben egy jármű halad át a betonfalú építményben, aminek közepén egy keskeny sínpárt látni.

Az alagút bejáratát az északon található Erez határátkelőtől 400 méterre találták meg. Az izraeliek állítása szerint 4 kilométerre terjed ki. A hadsereg szerint innen indított támadások érték őket, „ennek nyomán likvidálták a szabotőröket”. Egy további alagút bejáratát egy gázai gyerekszobában találták meg.

Közben záporoznak Izraelre a bírálatok a palesztin polgári áldozatok nagy száma miatt: a Hamász által irányított egészségügyi minisztérium azt állította, hogy a Gázai övezet északi részén található Dzsabalia menekülttábort ért vasárnapi csapásban 90 ember halt meg. Kritikák össztüzébe került a zsidó állam amiatt is, hogy a WHO szerint leromboltak egy észak-gázai kórházat és megöltek nyolc beteget.

EXPOSED: The biggest Hamas terrorist tunnel discovered.



This massive tunnel system branches out and spans well over four kilometers (2.5 miles). Its entrance is located only 400 meters (1,310 feet) from the Erez Crossing—used by Gazans on a daily basis to enter Israel for work… pic.twitter.com/RcjK5LbvGL