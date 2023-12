A Magyar Szövetség vezetése sem örülne Ukrajnának az EU-ban

„Az európai uniós tagság feltételei egyformán vonatkozzanak minden, az unióhoz csatlakozni kívánó országra” – ez volt a témája a Magyar Szövetség párt pozsonyi sajtótájékoztatójának, ahol a székében múlt szombaton megerősített Forró Krisztián pártelnök és Gyimesi György, a párt alelnöke tájékoztatott.

A pártelnök azonban azt is közölte, hogy Ukrajna ügyében egyelőre nem alakult ki közös álláspont a párton belül, így a sajtótájékoztatón megfogalmazott vélemény csupán az alelnök és az ő véleménye, nem a párté. Ukrajna helyzetével legutóbb a párt kongresszusa foglalkozott, az általa elfogadott politikai nyilatkozat a béketárgyalások mielőbbi megkezdését sürgette, nemzetközi részvétellel.

„Ukrajnának az az igyekezete, hogy csatlakozzon az Európai Unióhoz, teljesen jogos igyekezet, ugyanakkor azt is meg kell említeni, hogy ez természetesen feltételekhez kötött.

Annak idején, amikor Szlovákia az unió tagja szeretett volna lenni, nekünk is feltételeket kellett ehhez teljesítenünk. Jogos elvárás, hogy az új tagországok is teljesítsék ezeket a feltételeket.” – fogalmazott a pártelnök Forró Krisztián.

A párt alelnöke szerint az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdése Ukrajnával csak üres gesztus lenne. „Ukrajnának sokkal jobban segítene a béke, mint az üres politikai gesztus és a fegyver. Ukrajna államcsőd közelében áll, az uniós és külföldi támogatások nélkül valójában már csődöt mondott volna.

Egy ilyen országot nem szabad beengedni az Európai Unióba”

– mondta Gyimesi György.

Az alelnök több olyan feltételt felsorolt, amit az országnak az unióhoz való csatlakozása előtt teljesítenie kellene. Elsőként az egy főre jutó GDP szintjét említette, melynek szerinte 4 ezer euróról 10 ezer euróra kellene növekednie Ukrajnában. Gyimesi szerint túl sokba kerülne, ha az állam csatlakozna az Európai Unióhoz, ráadásul a mezőgazdasági támogatások egy jelentős része is oda irányulna, hiszen óriási agráriparral rendelkező országról van szó. Gyimesi azt állítja, az ukrán termőföld nagy része nem ukrán, hanem amerikai tulajdonban van, így az uniós források szerinte a tengerentúlra vándorolhatnának. De úgy véli, az uniós döntéshozatali rendszerben is problémát jelentene, ha Ukrajna belépne. Azt is megemlítette, hogy az Ukrajnában dúló háború miatt nem világos, hol vannak most az ország határai.

A Magyar Szövetség elnöke és alelnöke is elutasítja Ukrajna katonai támogatását is, Gyimesi ugyanakkor elismerte, azt nem lehet megakadályozni, hogy a szlovákiai védelmiipar piaci alapon továbbra is fegyvert szállítson Kijevnek.