Mitől élt ilyen sokáig a világ legöregebb kutyája?

Emberi években is szép kort élt meg – családja nagy örömére – Bobi, egy fajtiszta portugál masztiff (Rafeiro do Alentejo). A jószágokat őrző és a házat védő kutya 31 évet töltött gazdája családjával, ami kutyaévekben számolva 217 év.

Bobi the world’s oldest dog dies at 31 ? pic.twitter.com/uoqOUsSQ6n — Daily Loud (@DailyLoud) October 23, 2023

Otthona a Portugália nyugati partvidéke közelében fekvő Conqueiros falu volt, ahol a család elmondása szerint a legtöbb időt a kiskertben töltötte, „macska barátai” társaságában.

A kutyának csodájára jártak, és az egyik gyakori látogató, a halálát bejelentő Karen Becker állatorvos volt. „Tegnap éjszaka, ez az édes fiú megkapta a szárnyait” – írta a közösségi médiában. „Isten veled, Bobi, megtanítottál mindent a világnak, ami a te dolgod volt.”

Bobi február 2-án vált világhíressé, amikor a Guiness rekordok könyve hivatalosan a világ legöregebb kutyájának mondta ki.

"Ha nem bújik el, nem él ennyit"

Annak ellenére, hogy szép kort élt meg, máshogy is történhetett volna. Gazdája, Leonel apja nem akarta megtartani a négy kutyakölyköt, mivel túl sok háziállatuk volt és elvitték őket elaltatni. Csakhogy Bobi a tűzifa közé bújt abban a sufniban, ahol született.

A most 38 éves Leonel és testvérei egy ideig titokban tartották a kutyakölyök létezését, és amikor fény derült a dologra, a család befogadta.

Olyan népszerű lett, hogy február 2-án, a 31. születésnapjára száz vendég érkezett. Bobi ekkor már nehezen járt és a látása is megromlott. Öt évvel korábban pedig állatklinikára került, mert légzési nehézségei támadtak és összerogyott. Ezenkívül azonban – a család szerint – kutyabaja volt.

Bobi, the world's oldest dog from Portugal, dies at the age of 31 years and 163 days.? pic.twitter.com/ZFLwYOU2Mm — ?o̴g̴ (@Yoda4ever) October 23, 2023

Amitől jó és hosszú a kutyaélet

A Costa család erre nem szolgált tudományos magyarázattal. Viszont Leonel Costa szerint

a nyugodt békés vidéki élet és az a tény, hogy Bobi „azt ette, amit mi”, hosszúra nyújtotta az életét.

Illetve majdnem ugyanazt, mivel az ételt a számára beáztatták, hogy ne legyen annyira fűszeres.

Bobi, the world's oldest dog, has passed away at the age of 31 years and 163 days. Rest easy, sweet boy. 14/10 ❤ pic.twitter.com/gwnO84j3xa — WeRateDogs (@dog_rates) October 23, 2023

És a talán az is segített neki megérni a kutyamatuzsálemi kort, hogy soha nem kötötték láncra vagy pórázra.

Emellett valami lehetett a családi génekben is: Bobi anyukája is tisztes kutyakort, 18 évet élt meg és a család egy másik ebe 22 évig volt velük.

Vannak viszont kétkedők

Bobi életkorát azonban egyesek megkérdőjelezik. James Cellini állatorvos is közéjük tartozik, és azt mondja, hogy az életében nem látott ilyen hosszú életű kutyát és „bizonyítékairól” egy videót is megjelentetett. "Ez olyan, mint egy szirupos Disney-történet" – mondta arról, hogy a családapa, aki állítólag elásta a többi kölyköt, őt „nem vette észre” és „megkegyelmezett neki”.



Emellett az állatorvos szerint a kölyökkori képein más tónusok láthatók a szőrén, mint később, szerinte ez nem változik ilyen jelentősen, és megkérdőjelezte azt a DNS-tesztelési módszert is, amely alapján a Guiness World Records a világ legidősebb kutyájának nevezte Bobit.



„De ezt a videót nem azért tettem közzé, mert le akarom húzni Bobit vagy azt az örömet, amit a családjának adott” – mondta.