Csütörtökön az ellenzéki Munkáspárt két, eddig sziklaszilárd tory választókerületben hódított el egy-egy mandátumot. Ami még drámaibbá teszi a győzelmeiket az az, hogy 1931 óta rendre konzervatív jelöltet megválasztó Közép-Bedforshire megyében a toryk 24,600 szavatos többségét sikerült ledolgoznia a Munkáspártnak és hozzáadnia néhány ezer szavazatot, amire időközi választáson még soha nem volt példa.

A másik kerület, Tamworth volt a választói inga második legnagyobb - brit politikai szlengben - „swingje”, azaz kilengése: a választók 24%-a, közel 20 ezer szavazó állt át a Labour oldalára.

Mindez egyre inkább arra utal, hogy nem elegendő Rishi Sunak „tűzoltása” és nyugodt kormányzása. Boris Johnson rapszodikus évei és a kamatokat az egekbe repítő Liz Truss unortodox gazdaságpolitikája után a Sunak-vezette brit konzervatívok 13 év elteltével mégis csak kikerülhetnek a hatalomból.

Sir Keir Starmer, a Munkáspárt vezére „politikai földrengésnek” és „vízválasztónak” nevezte a két parlamenti mandátum elhódítását, amellyel „újrarajzolják a politika térképét”.

Mert befolyásolhatja a szigetországnak az Unióval fenntartott kapcsolatait.

Starmer olyan jelzéseket küld, hogy a brexit után közelebb akarja vinni a szigetországot az EU-hoz, bár vehemensen elutasítja azokat a tory vádakat, hogy „fű alatt vissza akarja léptetni az országot az Unióba”.

A Labour-főnök a közelmúltban európai turnén vett részt, Párizsban például Macron elnök a protokollt felrúgva az Elysée palotában fogadta az ellenzéki vezetőt, miközben arról beszélt, hogy jobban össze kell hangolni a brit kereskedelmet az európai normákkal.

Elemzők szerint igen, ezek nagyon rossz hírek a kormányzó brit konzervatívoknak.

„Az 1992-97-es parlamenti ciklusban volt már ilyen. Abban az időszakban a Munkáspárt négy időközi választást nyert meg, úgy, hogy azok mindegyikében több, mint 20%-os hátrányt dolgozott el a konzervatív szavazók átállásával. És tudjuk, ez mivel végződött” – mondta John Curtice, a Stratclyde Egyetem veterán politológia professzora és választási szakértője, a Tony Blair vezette megújult Munkáspárt, a New Labour 1997-es elsöprő győzelmére utalva.

Szerinte a toryk jövőre még nagyobbat bukhatnak, mint 1997-ben.

