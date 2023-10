Ki Mohamed Deir, az izraeli vérengzést megtervező Hamász-főnök?

A világot sokkoló Hamász-mészárlások állítólagos kitervelője néhány órával az Izraelben végrehajtott, szombati vérengzések kezdete után hallatott magáról.

„A népünk elleni folytatódó bűntettek, a megszállás orgiája, a nemzetközi törvények és határozatok tagadása, az amerikai és nyugati támadás fényében úgy döntöttünk, véget vetünk mindennek. Az ellenségnek tudnia kell, hogy nem élvezheti az életet felelősségre vonás nélkül” – mondta – feltételezések szerint – egy felvételen Mohamed Deir, a Hamász katonai szárnyának állítólagos vezetője, amit néhány órával az Izraelben végrehajtott szombati támadások után adták ki.

?????‼️ BREAKING: A strike was reported on the house of the commander of the Izz Ad-Din Al-Qassam brigade, Mohammed Deif. There is currently no information about Deif's possible death. -> He’s obviously not sitting at home watching TV. pic.twitter.com/YfvxTiUst6

Egy Hamász közeli forrás azt mondta a Reutersnek, hogy Deif 2021-ben kezdte tervezni az akciót, azután, hogy az izraeli erők megrohamozták a ramadán idején a jeruzsálemi Al-Aksza mecsetet és megverték a hívőket. A londoni székhelyű hírügynökség forrása szerint a szombati akcióra Deif, az al-Kasszam Brigádok parancsnoka és Jehja Szinvar, a Hamász politikai vezetője adott parancsot.

A nyilvánosság előtt ritkán mutatkozó és vélhetően a gázai alagutakban rejtőzködő Deifet Izrael eddig már hét alkalommal próbálta likvidálni. A terrorfőnök fedőneve „a vendég” – utalva a gyakorlatra, hogy minden egyes éjszakát egy másik szimpatizáns otthonában tölti, hogy megzavarja az izraeli titkosszolgálatot – jegyezte meg a The Financial Times.

Izrael először 20 éve állt közel ahhoz, hogy megölje egy légicsapásban, amiben elvesztette a feleségét, két gyermekét, a fél szemét, az egyik karját és lábát. „Deif valóságos szent és nagyra becsülik a Hamászon belül, de általában a palesztinok körében is” – nyilatkozta a Reutersnek Mhaimar Abuszada, a gázai Al-Azsar Egyetem politológia professzora. Eddigi legnagyobb műveletével „szinte istenné vált” a fiatalok körében – tette hozzá.

