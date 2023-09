Trump lehetősége? Nyugalomba vonul a befolyásos és nőfaló médiacézár

A jobboldali beállítottságú, ausztrál származású Murdochot a baloldalon sokan mefisztói figurának tartották. A Fox News és a News Corporation tulajdonosaként ugyanis példátlan befolyása volt a fontosabb angol nyelvű országok politikájára.

A HBO nézőit világszerte lázban tartotta az elmúlt években a Succession, az Utódlás című sorozat, egy befolyásos és eléggé szabadszájú médiacézárról és az helyére pályázó gyerekeiről. Logan Roy és az utódlásért helyezkedő gyerekei karakterét jelentős részben Rupert Murdochról és családjáról mintázták. A média el is kezdte hívogatni a szerepét alakító veterán színészt, Brian Cox-ot miután kiderült, hogy az agg Murdoch végül lemond a két médiacég, a Fox News és a News Corporation elnökségéről és átadja a stafétabotot legidősebb fiának.

Cox azzal viccelődött, hogy Murdoch biztos „túl sokat nézte a sorozatot” és kétségbe vonta azt az állítását, hogy Murdoch birodalma „elkötelezett a szabadság mellett”. „Szabadság? Milyen szabadság? Szabadság rákényszeríteni az emberekre gondolatokat, manipulálni őket?” – tette fel a kérdést, rávilágítva, hogy ő minden bizonnyal nincs a Murdoch-hívek táborában.

Azt viszont elismerte: a 92 éves Murdoch lehet „Isten földjén a legkitartóbb, legszívósabb ember és hogy a mentális egészsége is elég jó állapotban lehet”.

Egy példátlan hatalommal rendelkező médiacézár

A történelemben valószínűleg egyetlen médiamogulnak sem volt akkora befolyása – egyszerre több kontinensen, mint Murdoch-nak. A majdani pátriárka a hatvanas években, szülőhazájában, Ausztráliában kezdte birodalma építését. Oxfordi tanulmányai révén került egy rövid időre a brit Daily Express című laphoz és itt ismerkedett meg a szenzációhajhász bulvár-újságírás alapjaival.

Ausztráliába visszatérve – és édesapja, egy elismert haditudósító halála után – megörökölt két helyi újságot. A The News-t gyorsan elkezdte formálgatni, a hírek helyét átvették a zaftos botrányhírek, miközben Murdoch maga írta a szalagcímeket. Aztán más városokban is megvett újságokat.

Majd, 1968-ban megvásárolta a News of the World nevű brit bulvárlapot. Utána pedig bekerült brit portfóliójába a patinás Times és a Sun is – utóbbi lett Nagy-Britannia legolvasottabb újságja (bár arról lehet vitázni, hogy egy néha négysoros, „beszólós” vezércikket produkáló lapot, amelynek címlapját öles betűk töltik ki, lehet-e újságnak nevezni).

A News of the World-del betonozta be a példányszám-növelés bevált receptjét: bűnügyek, szex, botrányok és hosszabb, nem politikus cikkek. Ehhez jöttek még a vastag- és óriásbetűs szalagcímek, a mélyreható sportzsurnalisztika.

Ténykedése nyomán a Sun példányszáma meghaladta a négymilliót. Még a választások kimenetelére tudott hatni, amikor közölte, hogy kit támogat a miniszterelnökjelöltek közül és az EU-ról szóló félinformációival feltüzelte a britek euroszkepszisét. Úgy tartják, hogy nem kellett keresnie a brit miniszterelnökök kegyét – ők keresték az övét. A fáma szerint Tony Blair is Murdoch hatására mondott le az euro bevezetéséről szóló népszavazásról.

Bevette Amerikát és létrehozta a Fox Newst

Azt követően, hogy megvetette a lábát az egykori Brit Birodalom székhelyén, Murdoch figyelme a 20. század igazi birodalma, Amerika felé fordult.

1973-ban vett két texasi újságot majd ezeket is a „szex és botrány” recept alapján alakította át. Aztán egy új tabloidot is indított, Star néven és 1976-ban vette meg a New York Post-ot (nem összekeverendő a New York Times-szal), amely szintén bulvárstílusban tálalja például Joe Biden fia, Hunter lépéseit.

A 80-as évek, Reagan-korszaka – a Wall Street-i tőzsdecápák és kíméletlen pénzhajhászás időszaka – kulcsszerepet játszott Murdoch további megerősödésében.

Ekkor kezdte bevásárolni magát rádió- és tévéadókba, a video- film-, zene- és könyvkiadási ágazatokba.

Övé lett például a később 20th Century Fox néven ismert hollywoodi stúdió és ekkor tette le a későbbi konzervatív jelzőtorony, az 1986-ban indult Fox News tévé alapjait. A könyvkiadás világában az általa vásárolt Harper & Row Publishers és William Collins kiadókból jött létre a HarperCollins, míg brit földön begyűjtötte magának a később Európában terjeszkedő, Sky TV néven ismert műholdas hálózatot.

"Elites have open contempt for those who are not members of their rarefied class. Most of the media is in cahoots with those elites, peddling political narratives rather than pursuing the truth,” Rupert Murdoch wrote to his employees in a farewell note https://t.co/TUpsP2BUZl — The Hollywood Reporter (@THR) September 21, 2023

Volt, amikor nem jött be néhány ügylet és Murdoch súlyosan eladósodott. Ilyenkor megszabadult egy-két akvizíciójától, például néhány amerikai magazintól. A MySpace nevű és a Facebook megjelenése után mélyrepülésbe került közösségi média platformot például 35 millió dollárért adta tovább, a töredékéért annak, amennyiért vette. Ellenben 2007-ben már volt 5 milliárd dollár költőpénze arra, hogy megszerezze a Dow Jones & Company-t, a Wall Street Journal kiadóját.

A celeb-hekkelések: alkony Nagy-Britanniában

Bár Murdoch azért szerette a botrányokat, mert azzal újságokat lehet eladni, a 2000-es évek elején az ő médiumai körül pattantak ki botrányok. A brit királyi családot és más celebeket paparazzókkal üldöztető lapszerkesztők még durvább húzásokhoz is folyamodtak: szakemberekkel feltörették a telefonos postafiókjaikat és az onnan kinyert információkból kreáltak zaftos történeteket.

A News of the World emellett tüzelte a pedofil-hisztériát, aminek nyomán önjelölt és néha, úgy tűnik analfabéta igazságosztók jelentek meg a brit utcákon. Emlékezetes eset volt, amikor megtámadták egy gyerekorvos otthonát – mivel a foglalkozás neve angolul paediatrician – és azt összetársították a pedofíliával.

Murdoch végül 2011-ben bezárta a News of the World-öt, egy brit parlamenti vizsgálat pedig „alkalmatlannak nyilvánította egy nagy nemzetközi cég vezetésére”. Amerikában közben az FBI kezdett el nyomozni a News Corporation után. Murdoch közben többször is nősült és romantikus életéről külön sorozatot lehetne forgatni (lásd keretes írásunkat).

this is true..by the way do you know that Google CEO Eric Schmidt sexed Rupert Murdoch's wife ---Wendy Deng ? pic.twitter.com/0yrIGwKn0o — 1 second NoLust (@meditationmonke) September 16, 2023

2013-ban végül a céget kettéosztották egy újság és egy elektronikus média holdingra és a tévék – köztük a Fox News – sokkal profitábilisabbá váltak, mint a nyomtatott média. A brit botrányok és vizsgálatok után Murdoch befolyása visszaesett a szigetországban és figyelme megint Amerika felé fordult.

A Fox és Trump "szimbiózisa" és szakítása

A Fox News egy ideig Donald Trump „szimbózisban élt” vele: Trump felturbózta az adó nézettségét, a Fox pedig Trump támogatottságát. Ez egészen addig tartott, amíg az érzelmi kitöréseiről ismert akkori elnök velük is összeveszett, mert számára nem túl rózsaszín közvéleménykutatási adatokat is közölt róla és keményebb álláspontot vett fel arról, hogy Trump szerint „ellopták tőle” a 2020-as elnökválasztást.

Majd nem túl hízelgő hangon tudósított a Trump-hívőknek a Kongresszus elleni január 6-i támadásáról. (Ettől függetlenül, értékvilágában a Fox még Trump táborában maradt például addig ismételgette, hogy elcsalták a 2020-as elnökválasztást, hogy egy szavazatszámláló gépeket gyártó cég perbe nem fogta. Az ügyet peren kívül rendezték, a Fox 787,5 millió dollárt fizetett, majd megvált egyik sztárműsorvezetőjétől, a Magyarországon többször megfordult Tucker Carlsontól).

James Murdoch once seen as his father’s natural successor who had skillfully managed the British tabloid business clear of the infamous phone hacking scandal—including shutting down News of the World (to which his father was emotionally attached because... https://t.co/37n3zbCEQM — Rachel M. Greenberg (@rachel99marta) September 22, 2023

Kommentátorok szerint most, hogy Rupert Murdoch legidősebb fiára, Lachlanra testálja egyedüli elnökként a News Corporation vezetését, lehetőséget ad a Trumppal elmérgesedett viszony rendezésére.

Kérdés, hogy Lachlan mennyire lép édesapja nyomdokaiba és lesz hozzá hasonlóan „kontroll mániás”. Azt sem tudni még, hogy milyen hangnemet választ majd a Fox a jelöltállító folyamatokról és az elnökválasztási kampányokról szóló tudósításaiban. A csatorna jelenleg a legnépszerűbb amerikai kábel-adó, amely nagy befolyással van az amerikai politikai közbeszédre.

Maga Trump egyelőre nem kommentálta a Murdoch távozásáról szóló hírt. A Reuters idézte Jason Osborne-t, Trump 2016-os kampányának tanácsadóját, aki reméli, hogy Lachlan Murdoch és a Fox vezetői megpróbálják növelni a Trumpról szóló híradásokat. Ezzel mindkét oldal lépni tudna a kiegyezés felé.

„Egyetlen út vezet felfelé, ha visszaszerzik az elvesztett nézőket. És azok a nézők inkább Trump felé hajlanak” – mondta. „Szerintem, keresni fogják egymással a kapcsolatot és lehet, hogy már meg is tették”.