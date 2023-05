A Munkáspárt alaposan átformálná a választási rendszert

Brit konzervatív körökben vasárnap megszólalt a vészcsengő: a The Sunday Telegraph című lap szerint az ellenzéki Munkáspárt vezére mintegy három és fél millió, a szigetországban élő EU-s állampolgárnak adna szavazati jogot a parlamenti választásokon. A konzervatív lap szerint az ötlet a jövő évi választások előtt már benne lesz a pártprogramban.

Sir Keir Starmer, a munkáspárti vezér 2020-ban – a brexit véglegesítésének időszakában – azt mondta, „hosszú távú biztonságot kell adnunk az EU-állampolgároknak”. Abban az időben horrorsztorik jelentek meg, főleg a liberális brit médiában arról, hogy évtizedek óta brit földön élő európaiakat fenyegettek meg kitoloncolással vagy hogy britként felnőtt gyerekeiket is kiutasítanák.

Starmer emberei vasárnap azt mondták az előhalászott ígéretről, hogy azt „vad túlzások közepette” tálalták és hogy az valójában nem vonatkozna minden EU-s állampolgárra. Mint a témát feldolgozó Financial Times tudósított róla, a munkáspártiak szerint

az elképzelés kedvezményezettjei olyan uniós állampolgárok lehetnének, akik már több éve Nagy-Britanniában élnek és fizetnek adót.

Ugyanakkor a konzervatívok szerint még a választói jog részleges kiterjesztése is ellentmondásos lenne, mert szerintük az EU-s állampolgárok – akiket még mindig migránsként emlegetnek – nagyobb valószínűséggel szavaznának a Munkáspártra. A feltételezést, miszerint a brit földön élő európai uniós állampolgárok többségükben baloldali kötődésűek lennének, nem támasztották alá bizonyítékokkal.

A brit parlamenti választásokon már most is szavazhatnak külföldiek: életvitelszerűen a szigetországban élő ír és jogosult nemzetközösségi állampolgárok. Az ő esetükben nem merült fel a kollektív balos szimpátia. Ráadásul uniós polgárok már eddig is szavazhattak a brit helyhatósági választásokon.

A Munkáspárt közben a 16 és 17 évesekre is ki akarja terjeszteni a szavazati jogot – az ő esetükben viszont már valószínűbb, hogy inkább baloldali pártokhoz vonzódnak. David Jones konzervatív honatya és volt brexitügyi államtitkár azt mondta: az ötlet „szégyentelen kísérlet a brit szavazórendszer manipulálására”.

„Az EU-állampolgárok még akkor sem szavazhattak a parlamenti választásokon, amikor az EU tagjai voltunk. Most, hogy kiléptünk, nem logikus magyarázat arra, hogy miért kéne” – mondta. A Konzervatív Párt szóvivője közben azt mondta: az ötlet kísérlet Starmer részéről, hogy megalapozza az EU-ba való visszalépést – bár a Labour-vezér néhány hónapja kerek-perec kijelentette, hogy pártja nem léptetné vissza a briteket az unióba. „Több millió külföldinek szavazati jogot adni – azt mutatja, hogy Sir Kier nem bízik a brit népben” – mondta.

Nyitókép: Richard Villalon/Getty Images