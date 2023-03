Franciaország: nem csitul a nyugdíjreform miatt kitört botrány

A francia parlament ma tűzi napirendre a bizalmatlansági indítványokat. Ezeket azután nyújtották be, hogy a kabinet a Nemzetgyűlés megkerülésével emelte törvényerőre a népszerűtlen nyugdíjreformot. Szvetnik Endre összefoglalója.

A franciák már hetekkel korábban is tiltakoztak az ellen, hogy 62-ről 64 évre emelik a nyugdíjkorhatárt. Amikor azonban a múlt héten a kormány a parlament kihagyásával vezette be a törvényt, három napon át tartó rendbontás tört ki Párizsban és az ország más részein. A törvényhozásban közben két ellenzéki bizalmatlansági indítványt is benyújtottak. Az egyik a centrista Liot csoporttól származott, amelyhez csatlakoztak baloldali pártok. De hasonló indítványt nyújtott be a radikális jobboldali Nemzeti Tömörülés is.

Kommentátorok megjegyezték:

mindezek ellenére nem valószínű, hogy az indítványok átmennek a parlamenten,

hacsak nem fognak össze a szélsőbalos és szélsőjobbos képviselők. A konzervatív Republikánus Párt elutasította az ilyen szövetséget – írta a France 24. Ezek után két képviselője azt közölte, hogy vasárnap fenyegették őket.

Macron elnök érvelése az, hogy ha nem emelik meg a nyugdíjkorhatárt, akkor tönkremehet a nyugdíjkassza. A bírálók szerint viszont a terv igazságtalan azokkal az emberekkel szemben, akik nehéz fizikai munkát végeznek. Hasonlóképp igazságtalan a nőkkel és azokkal szemben, akik nagyon fiatalon állnak munkába.

A médium megjegyzi, hogy a franciák több, mint kétharmada elutasítja a reformot, az elnök tetszési indexe pedig közben 28 százalékra zuhant. A parlament előtti tüntetések miatt a rendőrség szombattól betiltotta a demonstrációkat a közeli Place de La Concorde-on.

A tüntetők erre átvonultak egy másik negyedbe, barikádokat emeltek és kukákat gyújtottak fel.

A könnygázt és vízágyúkat bevető rendőrök, több, mint 80 embert letartóztattak. Nantes városában közben a tüntetők „Halál a királyra!” felirattal vonultak, amivel az elnökre utaltak, Dijonban pedig rá emlékeztető bábut égettek el.

Macron közölte, hogy „reméli, hogy a reform végighalad a demokratikus úton” – azaz a parlament mindkét háza elfogadja azt. Az elnök korábban azt is jelezte, hogy „nem bánt meg semmit” – legalábbis ezt mondták tanácsadói a Le Monde című lapnak. Macron két rossz közül választhatott. Az egyik, hogy a javaslata elbukik a parlamenti szavazáson. Ezért a másikat, az úgynevezett 49.3-as paragrafust választotta, amellyel megkerülheti a parlamentet.

Nemcsak a lépcsőzetesen bevezetendő nyugdíjreform ellenzői tiltakoznak, hanem több szakszervezet is, amelyek jövő csütörtökre hirdettek sztrájkot. Macron pártjának egyik képviselője közben megjegyezte: „egy puskaporos hordón ülünk és most meggyújtottuk a kanócot.”

Nyitókép: MTI/AP/Daniel Cole