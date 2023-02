Cseh–szlovák egyetértés: Ukrajnának győznie kell!

Petr Fiala cseh kormányfő a közösségi médiába feltöltött, ukrán felirattal ellátott videójában hangsúlyozta, hogy Ukrajnának győznie kell, mert Oroszország barbárságot követ el, és minden határt átlépett. Ezzel összefüggésben olyan ukrán városokat említett, mint Bucsa, Mariupol és Kramatorszk, ahol az oroszok hatalmas pusztítást követtek el. A kormányfő azt üzente az ukránoknak, hogy csodálja őket, amiért egy éve ellenálnak, s hogy Csehország mindig a barátjuk lesz.

A háború első évfordulójára a többi cseh közjogi méltóság is megemlékezett. Miloš Vystrčil, a parlament felsőházának elnöke úgy fogalmazott, „Putyin felforgathatja az országot tankokkal, lőheti rakétákkal, de Ukrajnában soha nem fog győzni”. A prágai Nemzeti Színház zenekara a háború évfordulójának előestéjén – akárcsak egy évvel ezelőtt, amikor az orosz csapatok megszállták Ukrajnát – eljátszotta az ukrán himnuszt a háborúban álló ország támogatására. Országszerte számos más színház is gyakorolta ezt a gesztust.

Csehország keleti szomszédja is elkötelezett Ukrajna támogatása mellett. Eduard Heger megbízott szlovák miniszterelnök az orosz agresszió kitörésének évfordulója kapcsán kiemelte, „tovább kell segíteni Ukrajnát, mert ez nemzeti és biztonsági szempontból is Szlovákia érdeke”. Hangsúlyozta, hogy

Ukrajna nemcsak szuverenitását és területi integritását védi, hanem Szlovákia értékeit és biztonságát is.

Heger szerint a humanitárius segítségnyújtás fontos, de nem elég. Rámutatott, hogy katonai segítség nélkül Ukrajna elesne, és akkor Oroszország lenne Szlovákia közvetlen szomszédja. „Kelet-Szlovákia lenne a határ, két világ közötti ütközőzóna, ami a gazdaság hanyatlásához vezetne, és nem utolsósorban ahhoz, hogy a védelmi erőknek állandóan jelen kellene lenniük az országban” – jegyezte meg Heger, és hozzátette, Szlovákia támogatja Ukrajnának az Európai Unióba való integrációra irányuló törekvéseit.

Roman Mikulec megbízott belügyminiszter ismételten elítélte az Ukrajnát ért támadást. Köszönetet mondott mindazoknak, akik a kezdetektől fogva mindent megtettek az ukrán menekültek megsegítéséért. Kiemelte a lakosság szolidaritását, valamint a civil és a nonprofit szervezetek segítségét. Mikulec szerint Szlovákia nagy előrelépést tett a válságkezelés terén.

„Az elmúlt egy évben szerzett tapasztalatoknak köszönhetően most nemcsak az Ukrajnából érkező esetleges újabb menekültáradatra állunk készen, hanem arra is, hogy Szlovákia lakosainak segítsünk, és nemcsak a belügyminisztérium, hanem más tárcák is. Szlovákia eltökélt, kitart Ukrajna támogatása mellett, és tovább küzd a társadalom értékrendjéért, valamint a szabadság, a demokrácia elbizonytalanítására irányuló törekvések ellen” – fogalmazott a szlovák belügyi tárca megbízott vezetője.

Nyitókép: MTI/EPA/Pavlo Pahomenko