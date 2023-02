Volodimir Zelenszkij elemében érezte magát a brit színpadon – vadászgépeket kért

Volodimir Zelenszkij a brit Királyi Légierő gépén érkezett a szigetországba és ha nem is egyértelmű, de erősnek tűnő ígérettel távozott, hogy Ukrajna brit harci gépeket kap.

Az ukrán elnök szokásos katonai khaki szerelésében érkezett a londoni Westminster Hallba, ahol köszönetet mondott az orosz invázió során kapott támogatásért Nagy-Britanniának, amely szavai szerint „nem adta fel Ukrajnát, valamint a saját értékeit és lelkét, majd kért is valamit.

Sir Lindsay Hoyle, a brit alsóház elnöke kezébe nyomott egy aláírásokkal tarkított harcipilóta-sisakot. Az írás szerint:

„Megvan a szabadságunk, adjatok szárnyakat, hogy megvédjük!”

Később viccesen meg is jegyezte: két éve erős angol teával kínáltak, most előre is megköszönöm, hogy erős angol repülőket adnak.

A brit The Guardian című brit lap szerint kikényszerítette a vadászgépeket vendéglátójától, Rishi Sunaktól, aki korábban ellenezte azok átadását. A melegszívű házigazda szerepét tökéletesen játszó Sunak, aki öleléssel fogadta vendégét közölte: utasítja a védelmi minisztériumot, hogy vizsgálja meg, teljesíthető-e az ukrán elnök kérése.

A 11. századból származó Westminster Hallban a brit parlament alsó- és felsőházi képviselői előtt elmondott beszéden jelen volt Zelenszkij közeli barátja, az ismét kifejezett borzas frizurával érkezett Boris Johnson. Az exminiszterelnök megint nagyot mondott: „A leghasznosabb dolog, amire a 100 darab brit Typhoon vadászgépet fordíthatjuk, hogy bevetjük őket Ukrajna védelmére.”

Ezek után következett a sarokba szorított Sunak felemás ígérete. A miniszterelnök egy vidéki katonai bázisra kalauzolta vendégét, ahol ukrán katonákat képeznek ki a brit Challenger 2 tank használatára.

„Nem zárunk ki semmit”

– fogalmazott Sunak. A repülők „a beszélgetés részei”, de most nagyobb hatótávolságú rakétákra és tankokra van szükség. Majd kifejtette, hogy akár három évig tarthat egy pilóta kiképzése – korábban még öt évet emlegetett. De arra is ígéretet tett, hogy Nagy-Britannia kiterjeszti ukrán pilótaképző programját. Rishi Sunak brit miniszterelnök (j) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy Challenger 2 páncélozott harckocsi előtt a lulworthi katonai kiképző központban 2023. február 8-án. A brit hadsereg 2022-ben tízezer ukrán katonát képzett ki, 2023-ban a dupláját tervezik. MTI/EPA/Pool/Bloomberg/Hollie Adams

A The Guardian megjegyezte, hogy a briteknek valójában 146 Typhoonjuk van, de mivel a gyártó nemzetközi konzorcium egyik tagja Németország, átadásuk problémás lehet, ha Berlin ismét hezitálni kezd az exportengedéllyel.

Viszont a képzési program szimulátorokon zajlik, ami azt jelentheti, hogy az ukránok végül F–16-osokkal repülnek majd, mégsem Typhoonnal – írta a The Telegraph. A konzervatív lap emellett azzal volt elfoglalva, hogy „Zelenszkij Londont választotta az EU helyett második külföldi látogatása színhelyéül”. Ez így azonban nem igaz. Az ukrán elnök azonnal Párizsban folytatta körútját, ahol együtt fogadta őt Emmanuel Macron francia elnök és Olaf Scholz német kancellár.

Nyitókép: MTI/AP/Pool/PA/Stefan Rousseau