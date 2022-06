Nehéz helyzetben a szlovák miniszter az olajembargó miatt

A Robert Fico vezette Smer párt Richard Sulík gazdasági minisztert tartja a fő felelősnek a kialakult helyzetért, rajta kívül pedig Ivan Korčok külügyminisztert és Eduard Heger kormányfőt. Fico szerint Sulík és Korčok adott alapanyagokat Hegernek a brüsszeli tárgyalások előtt, ahol aztán elárult minden szlovák érdeket, amit csak lehetett.

„Ezért bizalmatlansági indítványt nyújtunk be a gazdasági miniszter ellen a totális pancsersége és a lustasága miatt, és még itt van az a kis semmiség is, hogy megkárosította az ország minden egyes állampolgárát” – jelentette ki Robert Fico, Szlovákia korábbi háromszoros miniszterelnöke. Hozzátette, hogy Orbán Viktor magyar kormányfő a győztese az Oroszország elleni szankciókról szóló brüsszeli uniós csúcstalálkozónak, mert ő volt az, nem pedig Eduard Heger, aki Szlovákia számára is „elintézte” a mentességet a Barátság kőolajvezetéken érkező orosz kőolaj további szállítására.

A gazdasági miniszter dolgát nehezíti, hogy nemcsak ellenzéki oldalról, hanem néhány koalíciós képviselő részéről is el kell viselnie a bírálatot. Richard Sulíkot ugyanis távozásra szólította fel Gyimesi György kormánypárti képviselő is, amiért a tárcavezető nem alkudott ki jobb feltételeket Szlovákia számára az Oroszországgal szembeni kőolajembargó elfogadása előtt. Gyimesi azt mondta Richard Sulíkról, hogy a tárcavezető „lusta dilettáns”, akinek nincs keresnivalója a tárca élén, mivel az ő felelőssége, hogy

a kőolajembargó feltételei miatt jövőre bezárhatják a pozsonyi Slovnaft kőolajfinomítót.

Gyimesi ezzel arra utalt, hogy a Slovnaft múlt pénteken közölte: az orosz kőolajra vonatkozó európai uniós embargó jövőre ellehetetleníti az olajfinomító exportját, ami a gyártás műszaki minimum alá csökkenéséhez vezet, és a szlovákiai ellátás biztonságát is veszélybe sodorja.

Richard Sulík visszautasította az őt ért vádakat és bejelentette, hogy pártja, az SaS egy ideig nem vesz részt a koalíciós tanács ülésein, annak érdekében, hogy lecsillapodjon a helyzet. A gazdasági miniszter úgy vélekedett, hogy Gyimesi György kritikája tulajdonképpen Eduard Heger ellen irányul, tekintve, hogy az uniós szankciókról szóló megállapodást Brüsszelben a kormányfő írta alá.

Vétó Sulík azt is bejelentette, hogy a kormányülésen az SaS megvétózta Igor Matovič pénzügyminiszter javaslatát, aki a pedagógusbérek emelését egy csomagban terjesztette elő egyes adók emelésével. A koalíciós pártok elfogadták az SaS vétóját.

A tárcavezető kijelentette, hogy néhány órával a brüsszeli csúcs kezdete előtt figyelmeztette a szlovák kormányfőt annak kockázataira, ha az unió megtiltja az orosz kőolajból készült üzemanyagok exportját. „Azt írta vissza, hogy ő már nem tesz semmit az ügyben, ráhagyja a csehekre és a magyarokra” – jelentette ki Eduard Heger miniszterelnökről Richard Sulík. Hozzátette, szerinte Heger helyesen járt el, amikor támogatta az uniós szankciós csomagot.

A pozsonyi kormányhivatal sajtóközleményben leszögezte: Eduard Heger Brüsszelben elérte, hogy Szlovákia nem marad kőolaj nélkül. „Oroszországból addig érkezik majd a kőolaj, amíg nem lesz teljes értékű alternatívánk” – áll a szlovák kormányfő állásfoglalásában.

