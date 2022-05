Vlagyimir Putyin lányának gyereke van "Zelenszkijtől"

Putyin lánya kapcsolatba lépett Zelenszkijjel – írta Szevodnyja című ukrán hírportál. A cikkből azonban kiderült, hogy egy vérbeli kattintásvadász címről van szó, bár a nevek keveredése mindenképp érdekes.

Annak ellenére, hogy az ország egy részét megszállták az orosz erők, több tízezer polgári lakos és még több katona meghalt és háborús bűntettek kerültek napvilágra, az ukrán sajtó úgy tűnik, nem vesztette el humor vagy a bulvár iránti érzékét. Az ukránul és oroszul is tudósító Szevodnyja portál például hírül adta, hogy „Vlagymir Putyin orosz elnök lánya kapcsolatba lépett Zelenszkijjel”.

Azok számára, akik a háború gyors befejezésében reménykednek, ez az unortodox diplomácia reménykeltő próbálkozásának tűnhetett.

Az alcím még inkább sokkoló volt:

Tyihonovának – azaz Putyin egyik lányának – és Zelenszkijnek közös lánya van.

Lejjebb görgetve azonban gyorsan kiderült, hogy az orosz elnök sokáig titkolt lánya nem az ukrán elnökkel áll közeli kapcsolatban, hanem egy bizonyos Igor Zelenszkijjel.

Az 52 éves művész Németországban él és a Bajor Állami Ballett egykori művészeti igazgatója – írta a Spiegel német magazinra hivatkozva az ukrán oldal.

A Spiegel azonban itt nem állt meg, tanulmányozták Jekatyerina Tyihovona németországi utazásait, valamint az elnöki biztonsági szolgálat és Tyihonova személyi testőre, Alekszej Szkripcsak elektronikus levelezését.

Zelenszkijt 2016-ban nevezték ki a müncheni posztra és a Putyin-lány két év alatt 50 alkalommal járt a bajor fővárosban. A magazin szerint 2019-ben oda is akart költözni.

És, ami még sokkolóbb, Zelenszkijnek – mármint a művészeti igazgató Zelenszkijnek – és Tyihonovának van egy 2017-ben született lánya, akinek apai neve Igorjevna, azaz a művészeti igazgató neve. A férfi 2018-tól az orosz Nemzeti Kulturális Örökség alap felügyelőtanácsának tagja – a testületet Putyin szorgalmazására hozták létre. Emellett a híres Marinszkij Színház szólistája volt, fellépett a New York City Balettel, a brit Királyi Balettben, a La Scalában és az orosz Bolsoj Tyeatrben.

Zelenszkijnek 2025-ig volt szerződése a Müncheni Állami Balettel, de árprilisban jelezte, hogy „családi okok miatt” távozik posztjáról.

Ekkor már javában dúlt az Ukrajna elleni orosz invázió és a háborút támogató, vagy az ellen nem kiálló orosz művészeket és sportolókat elkezdték szankcionálni a nyugati világban.

A Szevodnyja megemlíti, hogy Tyihonova 1986-ban, Drezdában született, de megvált a Putyina vezetéknévtől és helyette anyai nagyanyja vezetéknevét vette fel. Külföldön sikeres akrobatikus rock and roll táncosként is ismerik és az illetékes nemzetközi szervezet marketing alelnökeként sokat tett a sportág fejlesztéséért. Arra, hogy apjától nem idegenedett el, különböző egyéb kinevezései utalnak, például egy kutatóintézetet is vezet.

Tyihonova egy ideig egy bankár-oligarcha felesége volt. Egyik ingatlanuk az exkluzív francia Biarritz üdülőhelyen volt, amibe Ukrajna-párti aktivisták törtek be és azt ukrán zászlókkal dekorálták ki. 2018-ban elváltak és a portál szerint az ukrán elnök vezetéknevével megegyező nevű Zelenszkij a Putyin-lány „új választottja” – amiről nem tudni, milyen véleménnyel van az orosz elnök.

