Mariupol: titkos tárgyalások folytak az Azovval

Keveset tudni arról, hogy mennyire volt átgondolt lépés az, hogy a hírhedt ukrán Azov-hadosztály és más ukrán egységek több mint két hónapja az ostrom alatt szétlőtt Mariupol utolsó fellegvárába, az Azovsztal acélműbe vették be magukat. Az elvonulásukról szóló váratlan alku részleteiről az ukrán védelmi minisztérium nem volt hajlandó nyilatkozni, de korábban, amikor polgári lakosokat hoztak ki a komplexumból, az ENSZ és a Vöröskereszt közvetített. Bár körülbelül 300 harcos távozott a gyárból, feltételezések szerint még pár százan bent lehetnek, és kedd délelőtt csak annyit lehetett tudni, hogy Ukrajna mindenkit ki akar hozni.

Az ukrán vezérkar közben azt sugallta, hogy a katonák, akiket sokan a legendás ókori thermopülai védőkhöz hasonlítanak, pontosan végrehajtottak egy konkrét parancsot, és „harci küldetésük lezárult”. E szerint „hősies ellenállásuk több mint 20 ezer orosz katonát kötött le, ami időt és erőt adott más ukrán városok védelmére”.

Korábban viszont apró jelzések érkeztek arról, hogy az Azovsztal földalatti bunkereibe visszavonult Azov nem érzi úgy, hogy Kijev kiállna mellette. Egy Zelenszkij elnöknek címzett videóban az „önök kormánya” kifejezést használták. A Daily Telegraph lapnak nyilatkozó azovos feleségek szerint a magukat megadó tengerészgyalogosok „elárulták őket”.

Ilja Szomojlenko parancsnok azzal vádolta Kijevet, hogy „nyolc éven át szabotálta Mariupol védelmét”.

Szvjatoszlav Palamar parancsokhelyettes pedig „cinikusnak” nevezte, hogy a kormány néhány civil lakost kimentését ünnepelte.

A fent idézett Ilja Szomojlenko, aki bal kezét már elvesztette a háborúban és a helyén egy fémprotézis van, Bernard Henry Levy francia történésznek és filozófusnak adott fatalista hangvételű Zoom-interjújában a napokban még azt mondta: szinte mindenből kifogytak, de a gyárban fognak meghalni. Azt állította, hogy az oroszok kivégzik az elfogott azovosokat és erről képeket küldenek a katonák anyáinak. Viszont megerősítette, hogy parancsuk volt a komplexum védelmére.

„Nem lesz fehér zászló, nem adjuk meg magunkat, nem lehet, hogy a bajtársaink hiába haltak meg”

– mondta még a hétfői hír előtt. Arról is beszélt, hogy halottaikat egy nagy hűtőben tárolták.

A zsidó származású Levy az interjúban pedzegetni kezdte az Azov szélsőjobbos múltját. Szomojlenko azt mondta: zsidó származású katonák is vannak a soraikban, az izraeliek a testvéreik, mert tudják, hogy kell harcolni és meghalni. Levy arra is utalt, hogy sok ország próbálja kihozni őket, és hogy 40 évvel ezelőtt Jasszer Arafat palesztin fegyvereseinek is sikerült nemzetközi közvetítés mellett elvonulniuk. „Köszönjük, de túl késő, senki sem tud értünk tenni semmit” – mondta a parancsnok. Hétfőn azonban elkezdtek kijönni a gyárból és

ezzel úgy tűnik, Oroszország teljesen elfoglalta Mariupolt.

Nyitókép: MTI/AP/Alekszej Alekszandrov