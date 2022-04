Csehország javítja a megrongált ukrán tankokat

Csehország elsőként ajánlotta fel Ukrajnának, hogy elvállalja a háborúban megrongálódott haditechnika szervizelését. Jana Cechmajsterová, a cseh védelmi minisztérium szóvivője úgy tájékoztatott, hogy a cseh vállatok az igényesebb javítások elvégzésére tettek ajánlatot az ukránoknak. „A kisebb javításokat az ukrán hadsereg és az ukrán hadiipar képes önerőből is elvégezni, mi elsősorban a komolyabban megrongálódott harci gépek és eszközök helyreállításában nyújtunk segítséget” – mondta a szóvivő.

A megállapodás értelmében elsőként a T-72 típusú tankok szervizelését végzik el a cseh fegyvergyártók, de a későbbiekben ez a szolgálatatás más katonai járművekre, fegyverekre is kiterjed. „A későbbiekben páncélozott járművek javítását is elvégezzük, és több céget is bevonunk ebbe a fajta segítségnyújtásba” – tájékoztatott a cseh védelmi tárca szóvivője.

Csehország emellett továbbra is nehézfegyverekkel segít az ukránoknak az oroszok ellen vívott háborúban. Szemtanúk beszámolói szerint a cseh vasúton rakétaelhárító rendszert szállítottak kelet felé. Michal Zdobinský, az ATM nevű harcászati magazin főszerkesztője a Cseh Televízióhoz eljuttatott fényképek és videófelvételek alapján azt mondta, hogy RM-70-es rakétavetők voltak a konvojban. A védelmi minisztérium annak tényét nem tagadja, hogy Csehország nehézfegyvereket is szállít Ukrajnába, de a részleteket taktikai és biztonsági szempontokra hivatkozva nem kommentálja.

Csehország ugyanakkor nemcsak fegyverekkel, hanem a menekültek befogadásával is segít. Eddig mintegy 296 ezer ukrán menekült kapott speciális tartózkodási vízumot az országban. Vít Rakušan belügyminiszter a Twitteren közölte, hogy jelenleg mintegy 310-320 ezer ukrán menekült – többségében nő és gyermek – tartózkodik Csehországban. A háború elől menekülő ukránokat a speciális vízum egyéves csehországi tartózkodásra jogosítja fel. Ennek alapján hozzájuthatnak a cseh egészségbiztosítók szolgáltatásaihoz, a különféle állami szociális segélyekhez, a gyerekek iskolába járhatnak, a felnőttek pedig munkát vállalhatnak.

Az oktatásügyi minisztérium adatai szerint e hónap közepéig a cseh óvodákba és az általános iskolákba mintegy 26 500 ukrán gyermek iratkozott be, jelentős részük a számukra megnyílt különleges osztályokba, ahol a tanítás a lehetőségek szerint az anyanyelvükön folyik. Petr Gazdík, oktatásügyi miniszter elmondta, hogy a cseh állami óvodarendszer mintegy 12 900, míg az általános iskolai hálózat mintegy 150 500 ukrán gyermek befogadására képes.

A Fiala-kormány a múlt héten különleges programtervezetet fogadott el, amelyben meghatározta az ukrán menekültek csehországi helyzetének megoldására irányuló legfőbb feladatokat. Ezek teljesítésére az állami költségvetésből mintegy 54 milliárd koronát – megközelítőleg 848 milliárd forintot – különítenek el. A kabinet arra számít, hogy a kiadások egy részét az Európai Unió megtéríti Csehországnak.

Nyitókép: Bushmanov/Getty Images