Elég harapósak-e a Putyinék elleni első brit szankciók?

Az Egyesült Királyságot eddig az orosz és más oligarchák pénzmosodájaként is emlegették. Most, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök egy harcias beszéd után közölte: önálló államként ismeri el az önkényesen kikiáltott kelet-ukrajnai Donyecki és Luganszki Népköztársaságokat, Londonban is elszakadt a cérna.

Boris Johnson brit miniszterelnök a COBRA rendkívüli brit kormánybizottság ülése után azt mondta, hogy Putyin „összetépte a nemzetközi jogot”, valamint hogy „totális inváziót” akar. Ezért

„a gazdasági szankciók első hullámát zúdítják rá”

– fogalmazott.

A brit büntetőszankciók részeként befagyasztották öt nagyobbnak mondott, bár kevéssé ismert orosz bank, és három vagyonos orosz állampolgár nagy-britanniai vagyonát. A szankcionáltak között van a Rosszija, az IS, a Promszvjazbank és a Fekete Tengeri Bank. Emellett büntetőlistára tették Gennagyij Timcsenko, Borisz Rotenberg és Igor Rotenberg milliárdosokat, akiknek a vagyonát zárolták, és akik nem léphetnek brit földre.

Timcsenko orosz, örmény és finn állampolgár, a francia Becsületrend kitüntetettje, akinek vagyonát 19 és fél milliárd dollárra becsülik. Az energia, közlekedési és infrastruktúra szektorba befektető Volga magánbefektetői csoport tulajdonosa.

Borisz Rotenberg egykor a legnagyobb orosz építőipari vállalat társtulajdonosa volt, Putyin elnököt pedig gyerekkorából ismeri, mert együtt jártak egy küzdősport (szambo) klubba. Putyin elnöksége kezdetén az orosz vodkapiac 30 százalékát lefedő új állami cég vezetőjének nevezték ki, majd Rotenberg egy bankot alapított a testvérével, a 2014-es szocsi olimpia előtt pedig 7 milliárd dolláros építési szerződést kapott az államtól.

Brit ellenzéki, de konzervatív képviselők szerint is a szankciók csak „langyosak” és nem mennek elég messze.

Margaret Hodge munkáspárti képviselő megjegyezte: eddig is túl sok kleptokrata lopott az orosz néptől, és megúszták.

Egy elemzés szerint az oroszok ellenszankciókkal válaszolhatnak, amelyek például a Rosznyefty orosz olajcégben részvényes BP brit energiacéget sújthatják. A Londonban székelő gazdag orosz cégek és személyek elleni fellépés pedig megnyirbálja a velük foglalkozó brit pénzügyi szolgáltató cégek, alapkezelők, könyvelők és jogászok bevételeit. Jelenleg 31 orosz cég szerepel a londoni tőzsdén, 468 milliárd fontos vagyonnal.

A Rabobank elemzése szerint pedig egy esetleges Ukrajna elleni orosz invázió duplájára emelné a búza árát, ami veszélyeztetné az élelmiszerbiztonságot az amúgy is inflációval küszködő briteknél.

Nyitókép: simonbradfield/Getty Images