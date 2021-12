Lazít Szlovákia a szigoron – a kötelező oltás mellett a kormányfő

Péntektől már csak este 8 és reggel 5 óra között lesz érvényben kijárási korlátozás Szlovákiában. Az éjszakai kijárási korlátozás alól kivételt képez a munkába járás, illetve az üzleti és hasonló tevékenységek, ha azok nem végezhetők otthonról. Egyes meghatározott szolgáltatásokat nyújtó létesítményekbe 20 óra után is be lehet menni. Megengedett éjszaka kutyával vagy macskával sétálni a lakóhely 500 méteres körzetében, valamint állatgondozás vagy állatorvosi ellátás céljából utazni. Ha külföldre utazik valaki, vagy onnan tér haza, akkor is kivételt élvez az éjszakai kijárási korlátozás alól.

A beoltottak és a Covid-19-en átesettek mehetnek templomba. Az éjszakai kijárási korlátozás nem vonatkozik azokra a vadászokra sem, akik a sertéspestis terjedésének megakadályozása céljából tartózkodnak a szabadban. Szintén bővül azoknak a szolgáltatásoknak a listája, amelyek bizonyos feltételek mellett nyitva lehetnek. Megnyithatnak a könyvtárak, illetve fogadhatnak látogatókat a múzeumok és a galériák, de csak az oltottakat és a fertőzésen átesetteket engedhetik be. Működhet továbbá minden olyan szolgáltatás, amely testápolással kapcsolatos, megnyithatnak például a masszázs- és kozmetikai szalonok, valamint a szoláriumok is.

Az egészségügyi minisztérium úgy tájékoztatott, hogy a napokban stabilizálódott a járványhelyzet Szlovákiában, kórházi kapacitások szabadultak fel. „Csökkent a PCR- és antigénteszttel azonosított fertőzöttek száma is, de az elmúlt hét napban azonosított fertőzöttek száma még így is jóval magasabb, mint a második hullám csúcspontján volt” – olvasható a közleményben, mint ahogy az is, hogy kevesebb fertőzöttet azonosítanak a tesztelések során. A mentőket is kevesebbszer riasztják, a kórházban kezelt betegek száma azonban továbbra is magas.

Eduard Heger szlovák miniszterelnök közben úgy nyilatkozott, hogy támogatja a kötelező oltás bevezetését.

„Az irány adott, mi pedig követjük” – reagált arra a kérdésre, hogy szorgalmazni fogja-e a kötelező oltást.

A szlovák kormány utasítást adott egy jogi elemzés kidolgozására, amelynek célja számba venni a kötelező védőoltás bevezetésének különböző lehetőségeit. Eduard Heger szerint ez annak a jele, hogy a partnerek megértették a problémát, és nem zárkóznak el a lehetőség elől.

A védőoltás harmadik adagját az érdeklődők már előzetes regisztráció nélkül is felvehetik. Elég, ha az oltóközpontban felmutatják az érvényes, uniós Covid-igazolványt, és ezzel igazolják, hogy már megkapták a második dózist. „Az Egészségügyi Információk Nemzeti Központja a napokban csaknem 1,5 millió SMS-üzenetet küld szét, melyekben meghívja az állampolgárokat a vakcina megerősítő dózisának felvételére” – tájékoztatott Alžbeta Sivá, a központ szóvivője.

Nyitókép: Tomas Tkacik/SOPA Images/LightRocket via Getty Images