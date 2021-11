A következő két hétre lezárják Szlovákiát - íme a szabályok

Az, hogy Szlovákia nem kerülheti el a szinte teljes leállást, tulajdonképpen már az elmúlt hévégén biztossá vált. Szerda délutánig már csak az volt a kérdés, hogy két- vagy háromhetes lezárás vár-e az országra. A szakértői konzílium háromhetes, teljes vesztegzárat javasolt mindenki számára, a kabinet végül mégis kéthetes lezárásról, az ezzel járó kijárási tilalomról, és a veszélyhelyzet 90 napra történő elrendeléséről döntött.

Az intézkedésre azért van szükség, mert az országban kritikus a járványhelyzet, eléri a humanitárius válság szintjét. Az ország lakosságának kevesebb mint fele – 47 százaléka – vette fel a védőoltást:

ez a harmadik legalacsonyabb arány az Európai Unión belül,

a fertőzöttek és a kórházban ápoltak többségét pedig oltatlanok teszik ki. A lockdown már november 25-étől, vagyis csütörtök nulla órától érvénybe lépett.

Az új szabályok értelmében csak a létfontosságú üzletek tarthatnak nyitva, ide tartoznak az élelmiszerboltok, a drogériák és a gyógyszertárak. Tíz nap után értékelni fogják a járványhelyzet alakulását. Hetente egyszer kötelező lesz az öntesztelés az oltatlanoknak.

Az iskolákat nem zárják be, de ismét kötelezővé teszik a maszkhasználatot.

Vannak kivételek a kijárási tilalom alól

A kijárási tilalom szinte egész napra vonatkozik, hajnali egy és öt óra között nem lesz érvényben.

Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter közölte, hogy a kormány több kivételt is elfogadott. Létfontosságú árucikkek – élelmiszer, gyógyszerek, tisztálkodószerek, cipő, állateledel, üzemanyag, újság – beszerzése céljából el lehet majd hagyni a lakhelyet, de ezeket a legközelebbi üzletben kell megvásárolni.

Továbbra is igénybe vehetők lesznek a legfontosabb szolgáltatások. Nyitva tarthatnak a bankok, a biztosítótársaságok, az autószerelőműhelyek, a mosodák, az e-shopok csomagkiadó pontjai, a kulcsmásolók, az optikák, a mobil szervizek.

A fürdők fogadhatják az egészségügyi problémák miatt rászorulókat, az éttermekben pedig elvitelre működhet az ételkiadás. A kormány határozottan javasolja az otthoni munkavégzést, a munkahelyre vezető úton és vissza a hatóságok elkérhetik a munkáltató által kiállított igazolást.

A tilalom nem vonatkozik a védőoltás felvétele, illetve az iskolalátogatás céljából történő kijárásra sem. A gyerekek kísérővel is mehetnek iskolába. A természetjárás csak a járáson belül lesz megengedett. Engedélyezett lesz a kutyasétáltatás is, ez esetben a lakhelytől legfeljebb 500 méterre lehet eltávolodni. A kijárási tilalom nem vonatkozik az orvoslátogatásra, a temetésekre, az esküvőkre és a keresztelőkre sem. Közeli hozzátartozó gondozása céljából is elhagyhatják az emberek az otthonukat.

Az intézkedések a külföldről beutazókra is kötelezőek.

Az esetleges későbbi enyhítések csak az oltottakra, illetve a Covid-19-betegségből felgyógyultakra vonatkoznak majd.

Eduard Heger szlovák miniszterelnök a szigorítások bejelentése után a társadalmi összefogás fontosságát hangsúlyozta, értve ezen az oltottak és oltatlanok, valamint a koalíció és az ellenzék összefogását is. A veszélyhelyzet ismételt meghosszabbítását a parlamentnek is jóvá kell hagynia, a hosszabbítás hatályba lépésétől számított 20 napon belül.

Nyitókép: Robert Barca/Getty Images