A "Covid-szakértő" Nicki Minaj ráhozta a frászt a politikusokra

Nicki Minaj leginkább provokatív rapszövegeiről és videóiról ismert, de a közösségi média és az influencerek már-már ijesztő hatalmát jelzi, hogy eheti bejegyzése nyomán állam- és kormányfők, továbbá tudományos szakértőik körében szólalt meg a vészcsengő.

Minaj neve szerdán benne volt a top tízben a Google Trends magyarországi keresési listáján is. Nagy-Britanniában Chris Witty angol tiszti főorvos megjegyezte: „szégyellje magát” és hozzátette,

Minaj ugyanis azt írta, hogy az unokaöccse barátjának heréi megduzzadtak a Covid-védőoltás után. Mindez szerinte Trinidadon történt, így az ország egészségügyi minisztere is "egy napos vizsgálódás után" cáfolta az állítást egy sajtótájékoztatón.

Boris Johnson brit miniszterelnök azt dobta be, hogy inkább Dr. Nikki Kananitól, mint Nicki Minajtól látna szívesen információt a koronavírusról, mert ő az angliai egészségügyi szolgálat elsődleges ellátásért felelős igazgatója. Minaj erre angol akcentust mímelve válaszolt a briteknek, előadva, hogy Oxfordban tanult és a néhai Margaret Thatcher miniszterelnök iskolai barátja volt. Amikor ezt a BBC politikai tudósítója újratweetelte, azt írta neki, hogy „menj el, te sötét”.

Minaj Twitter-tirádái most már akkora hullámokat vetettek, hogy elérték az amerikai partokat is. A Covid-dezinformációtól tartó Fehér Ház közölte: szívesen megbeszélik vele a vakcinával kapcsolatos aggályait, amelyet a Twitter jóvoltából, ki tudja hány oszt meg több mint 22,5 millió követőjéből.

The White House has invited me & I think it’s a step in the right direction. Yes, I’m going. I’ll be dressed in all pink like Legally Blonde so they know I mean business. I’ll ask questions on behalf of the ppl who have been made fun of for simply being human. #BallGate day 3 https://t.co/PSa3WcEjH3 — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 15, 2021