Végül csak befutott a Szuezi-csatornába szorult hajó, négy hónap késéssel – videó

A kelet-angliai Felixstowe kikötőjében több tucat ember készült a nagy eseményre. Előkerültek a kerti székek és a távcsövek, lehúzták a pólókat és előbuggyantak a sörhasak. Az emberek a 400 méter hosszú és 220 ezer tonnás Ever Given konténerhajó érkezését várták.

Ez volt az a vízi jármű, amely márciusban keresztbe állt és megfeneklett az Ázsia és Európa közötti vízi folyosóként szolgáló Szuezi-csatornában. Kiszabadítása hetekig tartott, és az eset miatt több száz hajó torlódott fel mindkét oldalon. Mások inkább az Afrika megkerülésével járó, sokkal hosszabb utat választották.

Az Ever Given által szállított árukat váró kereskedők és ügyfelek kálváriája azonban nem ért véget azzal, amikor a globális artériát blokkoló hajót végre kiszabadították és az tovább tudott indulni.

A Szuezi-csatornát felügyelő egyiptomi hatóságok több hónapon át vesztegzár alatt tartották, miközben a kártérítésről alkudoztak a tulajdonossal.

A károk pedig komolyak voltak: az elakadás miatt, a Szuezi Csatorna Hatóság kezdetben közel 1 milliárd dollárt követelt. Később az összeget 550 millióra engedte le.

A vita során a Shoei Kisen Kaisha Ltd nevű japán cég – az EverGiven tulajdonosa – először a hatóságot hibáztatta, mert az megengedte, hogy a hajó szeles időben kezdje meg az áthaladást a vízi útvonalon.

Végül sikerült megegyezni a kártérítésről, és az Ever Given júliusban nagy ünneplés közepette tovább indulhatott – írta a The Guardian című lap. Az alku magában foglalta a mentési munkálatok, az elakadt forgalom és az elmaradt tranzitdíjak költségéért fizetett összegeket, de a felek nem voltak hajlandó elárulni a részleteket.

A huzavona megviselte a legénységet: egy ponton a jólétüket vizsgáló felügyelők és a hajósok érdekeit képviselő szakszervezet emberei mentek fel a fedélzetre, hogy kiderítsék, hogyan viselik a helyeztet – tette hozzá a lap.

A Szuezi Csatorna Hatóság és a japán cég közben elásta a csatabárdot.

„Cégünk, továbbra is rendszeres és hűséges ügyfél lesz” – közölte a Shoei Kisen Kaisha.

A búcsúceremónia után a tengeri monstrum a csatorna földközi-tengeri végén fekvő Port Saidba, majd Rotterdamba hajózott, ahol 18 300 konténert rakodott ki. Ezután érkezett kedden Felixstowe-ba, ami Nagy-Britannia legforgalmasabb konténerkikötője.

A világ eddigi legnagyobb hajózási forgalmi dugóját okozó Ever Given innen Hamburgba indul tovább.

Nyitókép: MTI/EPA/Szuezi-csatorna Hatóság