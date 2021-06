Folytatódik a Kuciak-per, a család és a szlovák elnök is elégedett

Semmissé nyilvánította a Szlovák Legfelsőbb Bíróság a Specializált Büntetőbíróság tavaly szeptemberi, Ján Kuciak oknyomozó újságíró és jegyese meggyilkolásának ügyében hozott döntését. A határozat értelmében újra esély nyílik arra, hogy a vád bizonyítsa, Marián Kočner rendelte meg Ján Kuciak meggyilkolását, Alena Zsuzsová pedig részt vett a megszervezésében. A meggyilkolt újságíró és jegyesének családja elégedett a döntéssel.

Döntött a Szlovák Legfelsőbb Bíróság a Kuciak-perben. Helyt adott az ügyészség fellebbezésének, és törölte a Specializált Büntetőbíróság korábbi ítéletét. Az elsőfokú bíróságnak újra kell tárgyalnia az ügyet. Az elsőfokú bíróság még tavaly szeptember 3-án mentette fel a Kuciak-per két vádlottját, a gyilkosság megrendelésével megvádolt Marián Kočner nagyvállalkozót és a gyilkosság kivitelezésében közvetítői szereppel megvádolt Alena Zsuzsovát. Egyedül a két fiatal, Ján Kuciak és Martina Kušnírová életét kioltó Szabó Tamást ítélték el 25 év letöltendő szabadságvesztésre.

A bírói szenátus 2020 szeptemberében azt állította, hogy a nyomozók, ill. az ügyészség által begyűjtött bizonyítékok nem voltak annyira meggyőzők, hogy azok alapján elítélhessék Kočnert és Zsuzsovát. A felmentés híre akkor ledöbbentette a közvéleményt, mert szinte mindenki tényként kezelte, hogy a lehető legsúlyosabb büntetést szabja ki rájuk a bíróság.

A Speciális Ügyészség ügyésze viszont fellebbezett a döntés ellen, és kérte, hogy több mint tíz új bizonyítékkal egészítsék ki a nyomozati aktát. Az ügyész fellebbezett Szabó Tamás 25 éves börtönbüntetése ellen is, helyette életfogytiglani szabadságvesztést követel. A fellebbezés indoklásában az ügyész több pontban is bírálta az elsőfokú bíróság döntését, mely véleménye szerint logikátlan, és nem vette figyelembe az összes rendelkezésre álló bizonyítékot. A tavaly szeptemberi ítélethirdetés óta egyébként Marián Kočnert és Alena Zsuzsovát is elítélték más bűncselekmények miatt. Zsuzsová Basternák László ógyallai polgármester 11 évvel ezelőtti meggyilkolása miatt kapott 21 évet, Kočnert pedig 19 éves szabadságvesztésre ítélte a bíróság egy váltóhamisítási ügyben.

Jozef Kuciak, a meggyilkolt újságíró édesapja elégtételként tekint a Legfelsőbb Bíróság frissen meghozott döntésére. Reméli, hogy a specializált bíróság ezúttal igazságosabb döntést fog hozni. „Nem viselném el, ha mindent elölről kellene kezdeni” – jegyezte meg a 2018-ban meggyilkolt oknyomozó újságíró édesapja.

Zlatica Kušnírová, a meggyilkolt Martina Kušnírová édesanyja is úgy gondolja, a Legfelsőbb Bíróság most meghozott döntésével győzött az igazság. „Olyan ez, mint az első reménysugár az igazságosságra Szlovákiában” – fogalmazott a döntéshozatal után, és hozzátette, kész tovább küzdeni, és bízik benne, hogy a folytatódó perben elítélik a vádlottakat. A végleges döntésre azonban még hónapokig, nem kizárt, hogy több mint egy évig is várni kell.

Az üggyel kapcsolatban megszólalt a szlovák államfő, Zuzana Čaputová is, aki úgy véli,

a Szlovák Legfelsőbb Bíróság határozata és a per folytatása nagyon fontos lépés az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom visszaszerzése érdekében.

A több mint három éve történt újságírógyilkosság a szlovák történelem mementójává vált. A gyilkosságot a vádirat szerint Marian Kočner bosszúból rendelte meg, amiért Ján Kuciak a gazdasági bűncselekményeiről cikkezett. A tragikus esemény után tüntetéssorozat indult Szlovákiában. Ezek voltak az önálló ország 1993 óta íródó történetének legnagyobb tömegmegmozdulásai.

Nyitókép: MTI/EPA/Jakub Gavlák