Putyin Bidenről: Nem esküdtünk egymásnak örökké tartó szerelmet

„Én annyira összekötöttem a sorsomat az ország sorsával, hogy számomra az életben nincs még egy akkora, jelentős feladat, mint Oroszország megerősítése” – fejtegette Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök a kommentátorok és az illetékesek szerint is már előre nem túl eredményesnek beharangozott amerikai–orosz elnöki csúcsra készülve nyilatkozott az NBC tévéadónak.

Az interjúban azt is tudakolták tőle hogy mi történik majd az Oroszországgal, amikor távozik a hatalomból?

„Semmi sem fog összedőlni”

– fejtegette Putyin. És mi lesz vele, hogyan védi majd meg magát? Ezt a kérdést nem akarta kommentálni és azt mondta, harmadrangú téma.

Putyint megkérdezték a lehetséges utódjáról is. Erre ő pátoszosan úgy fogalmazott: mindent megtesz, hogy „olyan emberek kapjanak támogatást, akik elkötelezettek és készek a haza oltárára helyezni az életüket”.

Potenciális Putyin-örökösből van néhány – bár maga az elnök nem nagyon utalgat arra, hogy ki is számára a favorit. A kremlinológusok így jobb híján azt figyelik, hogy például kivel tölt el több időt.

Tavaly a megtévesztő nevű nacionalista ellenzéki erő, az Orosz Liberális Demokrata Párt fenegyerek vezére, Vlagyimir Zsirinovszkij nyolc nevet említett. Köztük volt Szergej Misusztyin jelenlegi miniszterelnök, Szergej Sojgu védelmi miniszter – akivel Putyin pár hónapja elvonult a tajgába –, Szergej Nariskin, a külső elhárítás feje és Dmitrij Medvegyev volt miniszterelnök és elnök. Ezenkívül felmerült még egy regionális kormányzó, a parlamenti alsóházi és a felsőházi elnök és az állami számvevőszék főnökének neve.

Más források viszont Kirill Dmitrijevet, a Szputnyik vakcinát finanszírozó Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) 46 éves, az amerikai Stanford és Harvard egyetemet is megjárt főnökét említették. Dmitrijev emlékezetes módon először „majomvakcinának” nevezte a brit fejlesztésű AstraZeneca Covid-szérumot, majd leállt a sértegető beszólásokkal, sőt partnerségi megállapodást kötött a brit-svéd gyártóval. Ennek nyomán most azt tesztelik, hogy jobb védettséget nyújt, ha kombinálják az ugyanazon az elven működő AstraZeneca- és Szputynik-vakcinákat. Dmitrijev felesége közeli barátja Katyerina Tyihonovának, akiről széles körben úgy tartják, hogy Putyin elnök lánya.

Az NBC-interjúban Putyin

„hidegháborús kövületnek” nevezte a NATO-t,

és azt mondta, nem tudja, miért létezik még. Az ukrán határnál történt csapatösszevonásokról szólva pedig inkább felemlegette, hogy a NATO egészen az orosz határokig közelít.

Elismerte, hogy mélypontra jutottak az orosz–amerikai kapcsolatok, és hogy Bidenhez hasonlóan „stabilitást és kiszámíthatóságot” akar. „Ez a legfontosabb érték a nemzetközi kapcsolatokban” – mondta. Viszont – például a szerinte hirtelen afganisztáni csapatkivonásra utalva – kétségbe vonta, hogy az amerikai lépések valóban a kiszámíthatóság érzését erősítik-e.

Szóba kerültek a személyeskedő megjegyzések is, például, hogy Biden egyszer azt mondta neki, „nem látja a lelkét” – erre most Putyin azzal válaszolt, hogy nem emlékszik az esetre. Azt pedig, hogy Biden „gyilkosnak” nevezte. a Hollywoodot is magában foglaló amerikai politikai kultúra kifejezésének nevezte. „Nem esküdtünk egymásnak örökké tartó szerelmet és barátságot, partnerek és néha riválisok vagyunk” – mondta.

Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Peter Klaunzer