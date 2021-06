Fel sem állt, de már inog a Netanjahu-ellenes koalíció

Benjamin Netanjahu 12 éves kormányzásának vetne véget az ellene létrehozott furcsa koalíció Izraelben.

A pártszövetség egyfelől történelmi: még egy izraeli arab párt is benne van, viszont szélsőjobb és baloldali erők alkalmi házassága is – csak azért, hogy kilökjék a hatalomból az Izraelben Bibinek is nevezett veterán kormányfőt.

A koalíció 8 pártja a 120 fős izraeli törvényhozás 61 mandátumának birtokosa – tehát az 1 fős többség miatt bármely tagja betarthat és veszélybe kerülhet a kabinet.

És az erre utaló jelek már azelőtt megjelentek, hogy felállhatott volna.

A koalíciós egyezmény értelmében a jobboldali radikális Jamina párt vezére, Naftali Bennett és a centrista Jes Atid vezére, Jair Lapid váltják majd egymást a miniszterelnöki székben.

Bennettnek mindössze hét mandátuma van a Knesszetben, egyik képviselője már közölte, hogy nem szavaz a koalícióval és egy további kétségbe vonta, hogy kormány léphet-e.

Ha ő is megvonja támogatását, akkor már fel sem tudják majd esketni az új kormánytagokat.

A Jamina képviselők keménykedésének oka: nem tetszik nekik a balközéppel és egy arab párttal való szövetkezés.

Netanjahu közben saját jobboldali és vallásos szövetségeseivel próbálja megtorpedózni a születőben lévő rivális koalíciót és nyomást gyakorol a jobboldali parlamenti képviselőkre. „Az összes Knesszet-tagnak, akit a jobboldal voksaival választottak meg, elleneznie kell a veszélyes baloldali kormányt” – írta a Twitteren.

A Jamina-tagok otthonai előtt közben tüntetéseket szerveznek és ezeket a képviselőket hazaárulónak és a terror támogatóinak is nevezik a közösségi médiában.

Az Irish Times idézte Matan Kahana Jamina-párttagot, aki azt mondta: online, telefonhívásokkal helyezték hatalmas nyomás alá őket. Van, aki szerint a gyerekeit is fenyegetik. „A miniszterelnök, de nem csak ő, nagyon kavar. Riválisaink mindent bevetnek, hogy aláássanak bennünket” – mondta.

Épp, hogy véget ért a két oldal által teljesen eltérő módon megítélt és gázai háború és az azt kisérő összecsapások a zsidó és arab izraeliek között és izraeli radikális jobboldalt nagyon bőszíti, hogy a tervezett koalíció tagja a négy mandátumot szerzett – de miniszteri tárcát nem kapó – arab párt, a Ra’am. Az Egyesült Arab Lista néven is emlegetett és iszlamistának nevezett pártot ironikus módon maga Netanjahu legitimizálta, amikor megpróbálta saját koalíciójába csalogatni őket – jegyzi meg az Irish Times.

A hétvégén egy dolog volt világos: az egyfős többsége miatt a teljesen eltérő értékvilágú pártokból álló tervezett izraeli koalíció csak totális egyetértésben tudna döntéseket hozni. És ekkor jött egyikük, a Meretz párt, amely az egynemű házasságokról akar törvényjavaslatot benyújtani – ami felbőszítette a koalíciós partner arab pártot.

Nyitókép: MTI/EPA/Atef Szafadi