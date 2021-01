Szlovákia: tömeges tesztelés, csoportos oltás

Kassán, Nyitrán és Puhóban pénteken délután kezdődött az általános tesztelés. Kassán megfelelő számú egészségügyi és adminisztratív dolgozó áll rendelkezésre, hogy lebonyolíthassák a tesztelést, amelyen főleg azoknak kell részt venniük, akik nem dolgozhatnak otthonról, vagy akik a rizikócsoportokba tartozó személyekről gondoskodnak.

Kassára a környező településekről is jöhetnek az emberek teszteltetni magukat, mivel a kassai kórházak vonzáskörzetéhez tartoznak. A városban mintegy

50 tesztelőpontot

alakítottak ki, főleg általános iskolákban és a Kultúrparkban. A US Steel vasgyárban is lesz egy tesztelőpont, ahol csütörtökig 171 pozitív alkalmazottat tartottak nyilván, de 412 gyógyult beteg már visszatért a munkahelyére. Ján Bača, a vasmű szóvivője szerint minden dolgozójuknak ajánlják, hogy vegyen részt a tesztelésen, mert végsősoron az ő és családtagjaik életéről van szó.

„Nem kétséges, hogy a Covid-19 betegség következményei enyhíthetők azzal, ha a pozitív tesztet produkálók karanténban maradnak, és komoly tünetek esetén orvoshoz fordulnak” – figyelmeztetett Bača, hozzátéve, hogy a US Steelben fokozatosan letesztelik az üzem működése szempontjából kritikus poszton dolgozó alkalmazottakat.

A Nyitrai járásban az előttünk álló három hétvégén fognak tesztelni, és abban részt vesz valamennyi önkormányzat úgy, hogy a kisebbek összefognak a nagyobbakkal. Martin Horák, a Nyitrai Járási Hivatal elöljárója elmondta, összesen 78 tesztpontot alakítottak ki, ebből Nyitrán 36 működik, a tesztelés lebonyolítását katonák és tűzoltók is segítik.

A hétvégén Puhó városában és tíz környékbeli községben is lesz tesztelés. Pozsonyban Matúš Vallo főpolgármester szerint a jelenleg működő 19 tesztelőponthoz további 20-25-öt készülnek nyitni, hogy az emberek rendszeresen tudják magukat teszteltetni. A főváros az egyes városkerületekkel együtt arra is kész, hogy bekapcsolódjon az országos tesztelésbe, ha a kormány ilyen döntést hoz.

A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása a kormányt országos tesztelés megszervezésére szólította fel,

mondván, az államnak minél előbb prezentálnia kellene felkészültségét, mivel az önkormányzatok készek az együttműködésre.

Az egészségügyi minisztérium közben fokozatosan bővíti az oltóközpontok számát. A hét elején még csak négy nagyváros – Pozsony, Nyitra, Besztercebánya és Kassa – hat kórházában oltották be az egészégügyi dolgozókat, csütörtöktől azonban már a kisebb kórházakban is megindult az oltás. A magánkézben levő Svet zdravia kórházi hálózat 14 kórházában több mint 2800 személy beoltását tervezik szombatig.

A védőoltásra már olyan személyek is jelentkezhetnek, akik közvetlenül vagy közvetve segítik a betegek ellátását. Továbbra is prioritást élveznek azok az egészségügyi dolgozók, akik koronavírus-fertőzötteket gyógyítanak, vagy ilyen páciensekről gondoskodnak. Mostantól viszont már beoltathatják magukat azok az egészségügyi képzésekben részt vevő hallgatók is, akik a képzésük során érintkeznek páciensekkel, továbbá a kórházi takarítók is.

Regisztrálhatnak az oltásra a szociális intézetek és szociális otthonok dolgozói, a szociális terepmunkások, a mobil mintavételi állomások, valamint a mentőszolgálatok alkalmazottai is.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Komka Péter