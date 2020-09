"Navalnij nem élte volna túl a Novicsokot" - orosz ellenreakciók

Leonyid Rinket, a hidegháború idején a Szovjetunióban kifejlesztett idegméregcsalád egyik létrehozóját a konfrontatív műsoráról híres és a Kreml irányvonalát támogató Vlagyimir Szolovjov tévés műsorvezető kérdezte.

A kémiai doktorátust szerzett Rink azt állította: lehetetlen, hogy Navalnijt Novicsokkal mérgezték meg. Ezt arra alapozta, hogy a Novicsok-rendszer több komponensből álló koktél, amely nem áll készen a felhasználásra, amíg “fel nem robban”.

Ezért szerinte nem lehet azt állítani, hogy a bloggert ezzel a módszerrel mérgezték meg - idézte szavait a RIA Novosztyi hírügynökség.

Rink, aki az orosz parlament alsóháza, az Állami Duma védelmi bizottságának szakértője, nevetségesnek nevezte, hogy egyes emberek ellen lehetne bevetni a Novicsokot, mert

“a rendszer egy egész katonai egységet képes megsemmisíteni”.

Egy másik tudós, Vlagyimir Uguljov szerint még ha meg is tudnák menteni Navalnij életét, komoly komplikációkra számíthat a központi idegrendszer sérülése miatt.

“A gyakorlatban az ilyen mérgezést kapott emberek nem maradtak életben” - mondta.

"Hasnyálmirigy-gyulladásra utaló tünetei voltak"

A korábban idézett Leonyid Rink közben arról is beszélt, hogy Navalnij tünetei “egyáltalán nem hasonlítanak az ilyen anyaggal történt mérgezés tüneteire… mivel az áldozat pupillái általában jelentősen beszűkülnek, görcsök és rángatózások indulnak be, és néhány percen belül bekövetkezik a halál". Így

“lehetetlen az a forgatókönyv, hogy a megmérgezett személyt több héten át életben tudták tartani

és repülővel elszállítani”. A vegyész szerint Navalnij tünetei hasnyálmirigy-gyulladásra hasonlítottak.

Rink a fentiekkel ellentmondott a brit szakértők megállapításának, akik szerint 2018-ban Salisbury városában egy kilincsre kent Novicsok-anyaggal mérgezték meg Szergej Szkripalt, az orosz GRU katonai elhárítás volt tisztjét és lányát, Juliját. Mindkettőjüket hónapokon át ápolták, és a brit hatóságok szerint életben vannak, biztonságuk érdekében titokban tartják tartózkodási helyüket.

A nyugati politikusok és kommentátorok számára sokkoló módon Rink úgy fogalmazott: “ilyen helyzetekben nincs értelme és lehetetlen Novicsokot használni, viszont hasonló típusú anyagot bevethettek” amit szavai szerint “jól tudnak előállítani a németek, angolok, svédek, csehek és persze az amerikaiak”.

Szerinte

a Novicsok állítólagos nyomai olyan anyagokból maradhattak hátra, amiket Navalnij kezelése során használtak.

Rink megszólalt az orosz állami tévé Vesztyi nevű hírműsorában is, ahol úgy fogalmazott: “ha Novicsokkal mérgezték volna meg Navalnijt, már rég egy másik helyen pihenne… nem regisztáltak nála pupillaszűkülést. Tudnak a németek ilyet kreálni? Könnyen! A tőlünk menekültek segítségével főztek ilyen anyagokat, elég szakértőjük van.

Rink egy sor, nem szakértőre jellemző megjegyzést is megengedett magának - például azt állította:

“Navalnij számára a fő feladat az volt, hogy távozzon Oroszországból, de ezt egy büntetőeljárás miatt nem tehette meg. Ezért

ő és a támogatói megrendezték ezt a nagy színdarabot,

hogy elvigyék. Miért? Mert 88 millióval tartozik a barátnőjével együtt” - utalt a blogger és aktivista ellen lefolytatott sikkasztási perre. Rink szerint továbbá valakiknek érdekük volt “a német-orosz jó viszony lerombolása - ez volt a legfontosabb elem a színjátékban”.

Az ellenzéki német Zöld Párt máris követelte az orosz gázt szállító Észak-Áramlat 2 vezeték építésének leállítását.

Rink azt is megjegyezte: a Navalnijt kezelő orosz orvosokon nem volt védőöltözet, és meglátogathatták őt a hozzátartozói. Hogyhogy ők nem kaptak mérgezést? - tette fel a kérdést. Elutasították a vádat Moszkva elutasította csütörtökön azt a vádat, hogy az orosz állam áll Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus német szakemberek által megállapított megmérgezése mögött. "Én óvatosan beszélnék az orosz állammal szembeni vádakról, mert végül is nincsenek vádak, és nincs oka az orosz állam elleni vádnak" - nyilatkozott újságíróknak Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. A Navalnij-üggyel kapcsolatban "semmilyen vádat sem vagyunk hajlandók elfogadni" - fogalmazott. Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök csütörtökön Minszkben azt mondta Mihail Misusztyin orosz miniszterelnöknek, hogy egy lehallgatott, Varsó és Berlin közötti telefonbeszélgetéssel tudja bizonyítani, hogy Merkelnek a Navalnijjal kapcsolatos bejelentése "hamisított". Erről a BelTA fehérorosz hírügynökség alapján számolt be csütörtökön az orosz média.

Nyitókép: MTI/EPA/Alexander Becher