WHO-főnök: "a pandémia terjedése még mindig gyorsul"

Vészjósló megjegyzéssel figyelmeztette a világ közvéleményét az Egyesült Államok által sokat bírált Egészségügyi Világszervezet első embere.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz arról beszélt, hogy a “világjárvány terjedése még mindig gyorsul” és hogy “a világméretű összefogás és vezető szerep hiánya nagyobb veszély, mint maga a vírus”.

A pandémiát nem lehet legyőzni egy megosztott világban - fejtegette a Dubaj által szervezett online egészségügyi fórumon.

Gebrejeszusz valószínűleg bírálóinak, így Donald Trump amerikai elnöknek is üzent, amikor azt mondta, hogy “a járvány átpolitizálása csak súlyosabbá tette azt”.

A felszólalás egybeesett egy aggasztó adat publikálásával: vasárnap 183 ezer új koronavírus-fertőzést regisztráltak, ami az eddigi legmagasabb napi növekedési adat.

“Úgy tűnik, minden nap újabb gyászos rekordot látunk…

egyes országokban gyorsan növekszik a fertőzések száma, mások korábban sikeresen megállították a vírus terjedését, de az ismét terjedni kezdett, ahogy megnyitották társadalmaikat és gazdaságaikat” - mondta a WHO-főnök a sajtótájékoztatón.

Továbbra is intenzív tesztelést akar a WHO

Világszerte átlépte a 9,2 milliót a Covid-19 megbetegedések száma, a halálozások pedig meghaladták a 475 ezret.

A WHO szerint ezért még intenzívebben kell tesztelni a gyaníthatóan beteg embereket, elszigetelni a betegeket, lenyomozni és karanténba küldeni azokat, akik kapcsolatba kerültek velük. Emellett továbbra is be kell tartani a biztonságos távolságot, rendszeresen kezet kell mosni és a szükséges helyzetben arcmaszkot kell hordani - emlékeztetett Gebrejeszusz.

A fokozott tesztelés emlegetése válasznak tűnt Donald Trump amerikai elnök szombati - és stábja szerint - viccesnek szánt - megjegyzésére, miszerint a túl sok tesztelés miatt túl sok új esetet derítettek fel.

Az új fertőzések közel fele azonban éppenséggel az Egyesült Államokban és Brazíliában történt, két olyan országban, ahol a legmagasabb a Covid-19-hez kötött halálozások száma a világon.

Sok országnak már elege van és lazít, de azok is, ahol nem javult a helyet

A világ több olyan országa lazított vagy törölte el a karantént, ahol jelentősen visszaszorult a vírus - például Kanada vagy Európa több állama. Ugyanakkor olyan országok is, ahol nem esett a fertőzések száma - ilyen például Pakisztán és az Egyesült Államok - emlékeztet a CTV kanadai televíziós csatorna.

Trump elnök azt mondta, hogy “a vírus el fog tűnni”, de Peter Navarro, a Fehér Ház kereskedelmi és iparpolitikai felelőse arról beszélt, hogy készülnek egy második hullámra.

A helyzetet korábban jól menedzselő Németország számára kellemetlen hír, hogy több, mint 1300 dolgozó kapta el a fertőzést az ország legnagyobb vágóhídján amelynek nyomán a fertőzési ráta, az úgynevezett R-szám, a korábbi, biztonságosnak tartott 1 körüli értékről vasárnapra 2,88-ra ugrott. Ez azt jelenti, hogy a vírus ismét gyorsan terjedhet.

Walesben hasonló módon, egy vágóhídon fertőzödött meg legkevesebb 175 ember.

Kemény bírálatok Djokovicnak a "felelőtlen" tenisztorna miatt

A karanténlazítás utáni fertőzések elérték a tenisz világát is. A férfi játékosok világelsője, Novak Djokovic által rendezett és a bírálók szerint “felelőtlen” módon lebonyolított gálán fertőzést kapott a feltörekvő csillag, Grigor Dimitrov majd a horvát Borna Coric és a szerb Viktor Troicki. Dimitrov edzője és Djokovic erőnléti edzőjének tesztje is pozitív lett.

Marin Cilic horvát teniszező a Twitteren közölte, hogy az ő tesztje negatív, de 14 napja elzárja magát.

Nick Kyrgios, a férfi tenisz ausztrál botrányhőse a helyzetet kihasználva buta lépésnek nevezte Djokovic Adria-turnéját. “Gyors jobbulást, srácok, de ez történik ha nem tartjátok be a protokollt” - írta.

Bruno Soares, aki a Djokovic-vezette Játékosok Tanácsának tagja, “horror show”-nak, “masszív felelőtlenségnek és éretlen magatartásnak” nevezte, amiért a világelső megrendezte a tornát.

Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Salvatore Di Nolfi