Alkotmányellenes lehet a francia parlament működése

Az ellenzékben lévő francia republikánus képviselők megelégelték, hogy a parlament véleményük szerint jogsértően, vagy egyenesen alkotmánysértően működik, és nyílt levélben követelték, hogy álljon vissza normálisabb működésre. Így hétfőtől nagyobb, de még így sem teljes létszámmal működik a törvényhozás.

Március 19. óta az 577 honatyából mindössze kéttucatnyian, 24-en vettek részt az üléseken, ők szavazták meg a költségvetési módosítást is. A francia törvényhozás két háza lényegében "leszűkített formában" működik, amiről a két ház elnöke állapodott meg, és ami azt jelenti, hogy a nyolc frakció három-három képviselője vehet részt a benyújtott különböző törvénytervezetek vitáján. A szenátus szintén leszűkített formában ülésezik, a 348 honatya közül a héten 60-an lehetnek jelen. Az intézkedést azt követően hozták meg, hogy több képviselő is megfertőződött - tette hozzá a tudósító.



Április 27-től annyi a változás, hogy 75 honatya vehet részt az üléseken az 577-ből - mondta S. Ráduly János. Kedden arról dönthetnek, hogy hogyan, milyen információtechnológiai eszközök, mobiltelefonos alkalmazások bevetésével fogják követni a koronavírusos betegeket.

A törvény-, sőt alkotmányellenességre figyelmeztet hetek óta Nicolas Baverez liberális publicista,

szerinte ez a leszűkített forma teljesen önkényes, a jogállamisággal ellentétes működési forma,

annál is inkább, mert ebben a formában költségvetést is módosítottak. Ráadásul a kormánypárti képviselők körében is erős az elégedetlenség a kabinet egyes intézkedéseivel kapcsolatban, de ez a jelenlegi működés mellett nem tud megmutatkozni.

Baverez azt is súlyosnak nevezte, hogy a francia igazságszolgáltatás gyakorlatilag önként felfüggesztette a tevékenységét, a bíróságok alig vagy egyáltalán nem működnek. Ez ügyben néhány napja három ügyvéd nyílt levelet tett közé, melyben élesen bírálták ezt a helyzetet.

Ami a koronavírus járványt illeti, Franciaországban folyamatosan csökken a halottak és a fertőzöttek száma. Vasárnap 242-en haltak meg az egy nappal korábbi 369-cel szemben, március elseje óta pedig összesen 22856-an haltak meg. Az igazolt fertőzöttek száma 124 575, a jelenleg is kórházban ápoltak száma 28 217. A francia hadsereg elővigyázatosságból klorokint vásárolt Kínától.

Nyitókép: MTI/AP/AFP pool/Ludovic Marin