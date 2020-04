Online szatír miatt tiltották be a Zoom-osztálytermet Szingapúrban

Lőttek a Zoomnak a távoktatásban Szingapúrban, legalábbis egyelőre.

Az online osztálytermekben ezentúl nem lehet használni a népszerű szolgáltatást, mert a parányi, de gazdaságilag befolyásos állam oktatási minisztériuma pénteken betiltotta azt.

A minisztérium szerint „nagyon komoly incidensek” történtek az új típusú koronavírus miatti karantén első hetében, amikor a szingapúri iskolák – másokhoz hasonlóan – online folytatták a tanítást.

Az egyik eset során közszeméremsértő képek jelentek meg a képernyőkön és „idegen férfiak” erkölcstelen megjegyzéseket tettek egy tizenéves lányok által követett online földrajzóra konferenciahívása idején.

Az Zoom meetingekbe való betörés nemcsak a szatírok szórakozása. A YouTube-on már egy sor videó látható arról, hogy tinik és mások hogyan szórakoznak és lépnek be más online osztálytermekbe, hogy ott trollkodjanak és a tanárokat vagy a többi diákot idegesítsék.

A Zoom Video Communication nevű céget többször is bírálták az online biztonság és személyes jogok védelmével kapcsolatos kérdésekben.

Az alkalmazás a világszerte elrendelt karanténok idején ugyanakkor az egyik legnépszerűbb távhívó programmá vált. Használják iskolák, munkahelyek és baráti társaságok is.

– közölte a tárca oktatási technológiáért felelős osztályvezetője.

„Óvatossági intézkedésként, tanáraink nem fogják használni a Zoomot, amíg ezeket a biztonsági gondokat nem orvosolták.”

Az illetékes elmondta, hogy további biztonsági lépéseket kérnek a tanároktól, például biztonságos jelszavak használatát és azt, hogy a konferencia-linket csak az osztályban tanuló diákokkal osszák meg.

Korábban már Németország és Tajvan is korlátozta a Zoom használatát, a Google anyacége pedig szerdán megtiltotta az asztali számítógépekre írt szoftver-változat használatát a vállalat laptopjain. A céget emellett csoportos perrel is fenyegetik.

New: Google has banned Zoom from its employees’ devices, citing security vulnerabilities https://t.co/Bx9eACRpni