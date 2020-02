A koronavírussal kapcsolatos friss híreinket ide kattintva érheti el.

Betegnek érezte magát, beült egy taxiba, majd besétált egy dél-londoni kórházba egy nő, aki attól tartott, hogy az új koronavírus tüneteit észlelte magán. A kórházban őt fogadó két egészségügyi dolgozót hazaküldték és „parancsba” adták nekik, hogy zárják el magukat.

Az elővigyázatosság indokolt volt, mert a nőnél pozitív lett a teszt, azaz valóban az immár COVID-19 néven betegség alakult ki nála. A kínai állampolgárként emlegetett beteget átvitték a brit egészségügyi szolgálat egyik fertőzésekkel foglalkozó kórházába.

Az Uber-sofőr számláját felfüggesztette a cég, így ő nem taxizhat velük – arról nem érkezett hír, hogy a vállalatot érdekelte-e, fertőzött-e az illető.

Nagy-Britanniában péntek reggel 9 embert kezeltek az új koronavírus okozta COVID-19-cel. A médiában elhangzott, hogy

a nő nem követte az ajánlásokat:

azaz nem hívta fel az orvosát és nem kért mentőt, hanem maga ment be a kórházba. Kérdés, hogy az erről szóló üzenet mennyire jutott el a közvéleményhez.

Közben az esetleges járványra készülő tudósok és a Brit Orvosi Kamara fertőző betegségekkel foglalkozó szaklapja szerint

a tömegközlekedési eszközökön hatszor nagyobb az esélye a csepp útján történő fertőzésnek.

A londoni metrón évente több, mint 1000 millió utas fordul meg. Főleg a hosszú útra induló és a forgalmas csomópontokon áthaladó utasok vannak veszélyben, mert ők kerülnek kapcsolatba olyan felületekkel, amelyet sok különböző ember érint. Ilyen csomópont a londoni metró és a helyi HÉV-vonalak közötti átszállóhely, a Highbury and Islington vagy a Kings Cross állomás, ahová vonatok, köztük az Európába járó Eurostar is befutnak. Emellett a Waterloo, Oxford Circus, Victoria és London Bridge megállókat is említik.

A normál influenza-fertőzések terjedését modellként használó kutatók szerint a kevesebb állomással rendelkező kerületekben magasabb a fertőzésveszély,

mert itt nagyobb tömeg alakul ki a megállókban. A fertőzés esélyét úgy lehet csökkenteni, ha az ember nem csúcsidőben utazik – ezt persze a munkába igyekvők nemigen engedhetik meg maguknak. A fertőzés még így is elkapható, ezért a javaslat az, hogy az utas azonnal mossa meg vagy törölje le a kezét alkoholos géllel azután, hogy elhagyta az állomást, és ne érintse meg az arcát vagy harapdálja a körmeit útközben.

Egy másik kutatás szerint – amelyet az új koronavírus azonosítása előtti napokban publikáltak –,

ha fokozottan odafigyelnének a kézmosásra a világ 10 legforgalmasabb repterén, akkor 37 százalékkal lenne csökkenthető a fertőzés terjedése.

Egy finn tanulmány szerint a légúti fertőzések a reptereken leginkább a biztonsági átvilágításnál használt műanyag tálcákon át terjednek, mert ezeket csak ritkán mossák és jobban fertőznek, mint a reptéri wc-k.

Emellett oda kell figyelni a reptéri pénzkiadó automatákra és a mozgólépcsők szalagkorlátjára. Ha repülőre ül az ember, akkor a legjobb a gép közepén, az ablak mellett ülni – így kerül a legkevésbé kontaktusba a fel alá járkáló személyzettel vagy más utasokkal. Taxiban jobb, ha a sofőr mögé ül az ember, de a legjobb az, hogy amikor csak lehet gyalog vagy biciklivel közlekedik.

Szakértők megjegyzik, hogy a fellépés nyomán az új koronavírus külföldön sokkal lassabban terjed, Kínában viszont már több, mint 1700 egészségügyi dolgozót fertőzött meg.

A WHO szerint „nagy döntésekre” van szükség mert égetően fontos, hogy gyorsan meglegyen a vakcina. Ez „masszív befektetést” igényel a kormányok részéről és a „magánszektornak is kockázatokat kell vállalnia” – mondta Michael Ryan, az Egészségügyi Világszervezet egyik igazgatója. A WHO hangsúlyozta, hogy Kínán és a Japánban karanténban tartott hajón kívül nem gyorsul a fertőzés terjedése, előbbi országban pedig stabilizálódni látszik a helyzet.

Nyitókép: Will Oliver