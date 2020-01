A kamionos sztrájkot a szlovák főváros keleti részében hirdették meg a fuvarozók, akik 15 kamionnal és teherautóval zárták le a szélső menetsávot, hogy így adjanak hangot elégedetlenségüknek. Elsősorban Peter Pellegrini miniszterelnökkel és Érsek Árpád közlekedésügyi miniszterrel szeretnének egy asztalhoz ülni.

A Szlovákiai Fuvarozók Uniója követeli az útadó 50 százalékos csökkentését, valamint, hogy az új autópályadíj-kezelő kiválasztásáig állítsák le a díj beszedését. Követelik továbbá, hogy az így szerzett összeget a közlekedési infrastruktúra javítására forgassák vissza.

A tíz éve bevezetett rendszerbe mintegy 1,5 milliárd euró folyt már be, de ennek 45 százalékát az üzemeltető kapta, az úthálózat javítására csak mintegy 95 millió eurót fordítottak.

Stanislav Skala az UNAS nevében kijelentette, legyen ez az arány 45 helyett csak 10 százalék.

A fuvarozók képviselője úgy fogalmazott, tisztességesen akarnak élni Szlovákiában, nem akarnak a szegénység elől külföldre menekülni. Hozzátette: szerdán délelőtt 10 óráig várják a kormány reakcióját. Ha követeléseik nem teljesülnek, Pozsonyon kívül Árvában és Kassán is sztrájkolni fognak. Készek országos sztrájkot is hirdetni. Árvában, a szlovák-lengyel határsávban már kedden is tiltakozott mintegy 60 kamion- és autóbuszsofőr. Azt szeretnék, hogy télen is járható legyen az egyik hegyi átkelő, a Prislop-hágó a teherforgalom számára is.

Érsek Árpád közlekedésügyi miniszter közölte,

nem érti a fuvarozók kritikáját.

„Az útdíjrendszerről pedig a következő kormány döntsön” – tette hozzá. Karolína Ducká, a tárca szóvivője arról beszélt, hogy indokolatlan, nem konstruktív és politikailag motivált megmozdulásról van szó.

A szlovák pénzügyminisztérium nem tervez semmilyen vonatkozó adócsökkentést. Alexandra Gogová szóvivő elmagyarázta, hogy ha a járműadót 50 százalékkal csökkentenék, az 35 millió euró kiesést jelentene, amit a személygépkocsik adójának emelésével lehetne kompenzálni. Rámutatott: a közlekedésből befolyó adóhányad Szlovákiában 2,3 százalék, annyi, amennyi az Európai Unió átlaga.

A teherfuvarozók másik érdekérvényesítő szervezete, a Česmad Slovakia ugyan indokoltnak nevezte a kamionos sztrájkot, de előnybe helyezné a kormányfővel és a pénzügyminiszterrel folytatott tárgyalásokat. Ha ezek a tárgyalások zátonyra futnak, a Česmad sem zár ki a keddinél határozottabb, országos megmozdulásokat sem, melyek során akár országos útlezárásokra is sor kerülhet.

