Donald Trump londoni útja előtt sem volt túl diplomatikus a britekkel

Ismét látható lesz a brit parlamentnél az ikonikus narancssága Trump-bébi léggömb az amerikai elnök látogatása ellen tervezett „ellenállási karnevál” tüntetésen. Donald Trump hétfőn érkezik Nagy-Britanniába, ezúttal hivatalos állami vizitre. Ennek részeként a brit államfő – a királynő – jóvoltából, teljes királyi pompával fogadják. Találkozik az uralkodóval, együtt teázik Károly trónörökössel, fogadáson látják vendégül a Buckingham-palotában és ellátogat a Westminster apátságba.

Egyedül a királynő hintójában nem utazhat majd, de ezt nem a vendéglátók fújták le, hanem az elnököt védő testőrség, a Secret Service.

A szívélyes fogadás ellenére Trump most sem volt túl diplomatikus: indulása előtt adott interjúiban egy keményvonalas brexit-párti mellett állt ki a lemondott Theresa May miniszterelnök utódlási folyamatában, nem túl kedves szavakkal nyilatkozott az őt bíráló, Meghan Markle Sussexi hercegnőről és emberei ismét kilátásba helyezték:

ha a Huawei kínai cég részt vehet a brit 5G-s mobilhálózat építésében, akkor korlátozhatják a hírszerzési együttműködést a britekkel.

Miközben May udvariasan arról beszélt, hogy az angol-amerikai „különleges viszony” soha nem volt mélyebb, Trump nem fogta vissza magát a Sunday Times lapnak adott interjújában.

Elmondta például, hogy a parlamentben nem képviselt, de a brit európai parlamenti választásokon diadalmaskodó Brexit Párt keményvonalas vezérét, Nigel Farage-t kell Brüsszelbe küldeni és így vagy úgy, de még az idén ki kell lépni.

„Ha a britek nem kapnak fair alkut, fel kell állni és ki kell sétálni”

– mondta és arról is beszélt, azokat a jelölteket támogatja a May miniszterlenök posztjáért folyó versenyben, akik a kemény brexit hivei. A Sun című bulvárlapnak nyilatkozva Boris Johnson volt külügyminisztert, Dominic Raab volt brexitminisztert és Sajid Javid jelenlegi belügyminisztert említette. May helyéért 13-an csapnak össze, köztük olyanok is, akik elutasítják a válási megállapodás nélküli, kemény brexitet.

Farage-ról szólva azt mondta: hiba volt kihagyni a Brüsszellel folytatott tárgyalásokból. „Nagyon kedvelem Nigelt. Sokat adhat – nagyon okos ember”. Azt megosztotta az olvasókkal, hogy ő bizony nem fizetné be a Brüsszeli kasszába azt az 50 milliárd dollárt, amivel Nagy-Britanniának hozzá kell járulnia a korábban elfogadott EU-költségvetéshez.

Mint a Reuters emlékeztet rá, tavalyi látogatásán Trump már megalázta Mayt, amikor úgy állította be, túl puha volt a tárgyalásokon az Unióval szemben.

Most azzal szorongatja meg, hogy közölni fogja vele: sérülhet az Amerikával folytatott biztonsági-hírszerzési együttműködés, ha London engedélyezi, hogy a Washington szerint kémkedésre képes Huawei kínai telekom-cég is részt vegyen az 5G-s hálózat építésében. Pompeo külügyminiszter áprilisban arról beszélt: a briteknek módosítaniuk kéne hozzáállásukat Kínához és a Huaweihez.

Nyitókép: MTI/AP/Evan Vucci