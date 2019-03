Nyolc nap múlva brexit – hogy áll most Nagy-Britannia?

Papíron 8 nap és az Egyesült Királyság kilép az unióból, de May miniszterelnök még mindig azért harcol, hogy jobbról és balról is gyűlölt válási egyezményét elfogadtassa a brit törvényhozással. A miniszterelnök esti tévébeszédben személyes csalódottságának adott hangot, és a nézőket megszólítva azt mondta:

„biztos vagyok benne, hogy önöknek már nagyon elegük van. Én önökkel vagyok”.

Korábban, a parlamentben „köldöknézőnek” és avítt ügyrendi szabályokon vitázónak nevezte a képviselőket, akik szerinte túl sokáig voltak elfoglalva Európával a kórházak, iskolák és a bűnözés kérdése helyett. Mindezt sokan „mondjon le!” bekiabálásokkal „hálálták meg”.

May azért kért haladékot Brüsszeltől, mert az lehetővé tenné a „rendezett” brit kilépést az unióból. A távozáshoz szükséges törvények gyors elfogadására már nincs idő, így May a kilépési határidő június végére történő halasztását kérte az EU-tól.

Az egyre frusztráltabb unió viszont közölte:

akkor lehet szó a hosszabbításról, ha a brit parlament rábólint May alkujára.

Azaz, a csütörtökön indult uniós csúcs idejére még mindig nem derült ki, hogy képes-e a megosztott brit parlament döntést hozni, bár May számára reménysugár, hogy az uniós vezetők hajlandók a jövő héten egy rendkívüli csúcsot rendezni, hogy így lökjék át a célvonalon a briteket – világossá téve, hogy már nem reménykednek a brexit visszavonásában és egy második, esetleg erről döntő brit népszavazásban.

A brit parlamentben közben a pártérdekek továbbra is akadályozzák May alkujának elfogadását. A kormányfő Jeremy Corbynt, az ellenzéki Munkáspárt vezérét kérlelte, hogy segítsen. Corbynt azonban úgy tűnik jobban lázba hozza a lehetőség, hogy leválthatja Mayt, ha esetleg előrehozott választásokat tartanak. A munkáspárti főnök kivonult egy többpárti egyeztetésről, mivel a résztvevők között felfedezte a pártjából az ő brexitpolitikája miatt kilépett lázadókat.

Közben May belső, keményvonalas konzervatív ellenzéke arra játszik, hogy a káosz nyomán március 29-én vagy június 30-án megvalósul álma, a mások által kaotikusnak nevezett és azonnali vámtarifákat bevezető „kemény brexit”, amikor minden szálat elszakítanak az Európai Unióval.

Sokak szerint May és a vele szemben állók most azt várják, hogy a feszült utolsó pillanatokban ki hátrál meg.

Úgy tűnik, a brit kormányfő most csak annyit tehet, hogy a jövő hét elején még egyszer a parlament elé viszi a kilépési paktumot – ha ezúttal is elutasítják, akkor valószínűleg lemond és másra hagyja, hogy pár nap alatt kitalálja: mi is legyen a brexittel?

Nyitókép: MTI/Chris J. Ratcliffe