Újabb részletek a világ leggazdagabb embere körüli fényképbotrányról

Zaftos képeket szerzett az Amazon-birodalom milliárdos főnökéről egy amerikai bulvármagazin – Jeff Bezos szeretőjének küldött, az intim testrészeit ábrázoló fotósorozat és az afférról kiszivárgott hír már a házasságába került.

Bezos azt állítja, hogy a National Enquirer birtokosa zsarolni próbálta, hogy állítsa le az ellene indított magánnyomozást – a milliárdos arra volt kíváncsi, hogyan szivároghattak ki a házasságtörő viszony részletei. A privát detektív arra jutott, hogy politikai indítékú karaktergyilkosság célpontja volt – azért, mert a Trump elnököt bíráló Washington Post lap gazdája.

Bezos erre a múlt héten egy bizarr blogposztban maga írta meg, hogy szerinte zsarolják: az AMI médiacsoport elektronikus levele azt sugallta, ha nem nyomoz utánuk, a képek sem kerülnek nyilvánosságra.

A levél itt olvasható: https://medium.com/@jeffreypbezos/no-thank-you-mr-pecker-146e3922310f

Ezek után a New Yorker magazin egyik szerzője, Ronan Farrow és többen mások is azt mondták, hogy hasonló „ne kutass utánunk, vagy tönkreteszünk” – figyelmeztetést kaptak.

Az már korábban kiderült, hogy az AMI médiakonszern Donald Trump választási kampánya idején eltemette a Trump és egy Playboy-modell viszonyáról szóló sztorit. A későbbi elnök, aki az AMI-vezérigazgató David Pecker jóbarátja, 150 ezer dollárt fizetett hallgatásáért – ebben játszott szerepet Trump nemrég elítélt ügyvédje, Michael Cohen.

Pecker megúszta a vádemelést a volt Trump-ügyvéd, Cohen ügyében, mert együttműködött a hatóságokkal. Ugyanakkor cégének vállalnia kellett, hogy nem sért törvényt, hogy elkerülje az esetleges vádemelést.

Az AMI konszern most épp sokat veszíthet, ha a vizsgálódó szövetségi ügyészek úgy értékelik, hogy a Bezos-féle intim képek ügyével megsértették az egyezményt.

A cég egyik ügyvédje, Elkan Abromowitz ezért egy tévinterjúban tagadta, hogy a zsarolni próbálták volna a milliárdost. De azért odaszúrt neki: arról beszélt, hogy az afférről információt kiadó forrás Bezos és barátnője egyik közeli bizalmasa volt.

Vajon ki lehet a bizalmas? Tudósítók szerint a barátnő bátyja, aki Bezosszal szemben Trump-támogató.

Az ügyvéd azt a kijelentést is megengedte magának, hogy „nem bűn arra kérni valakit, hogy igazat mondjon. Mondják meg az igazságot, hogy nem politikai motivációjú volt a Bezos-anyag és mi nem publikálunk újabb cikkeket” – mondta.

Közben további komplikálta az ügyet, hogy a tavaly meggyilkolt szaúdi ellenzéki kommentátor, Dzsemál Hasogdzsí Bezos Washington Postjának dolgozott. A szaúdi külügyminiszter vasárnap határozottan tagadta, hogy köze lenne a Bezos-botrányhoz, miután a milliárdos arra utalt, hogy a szaúdiaknak nem tetszett a Hasogdzsi-ügy tálalása, és hogy kapcsolatuk van az afférját megszellőztető AIM média konszernnel.

BREAKING: Elkan Abramowitz, the attorney representing AMI CEO David Pecker, responds to Amazon CEO Jeff Bezos’s extortion and blackmail allegations exclusively on @ThisWeekABC: "It absolutely is not extortion and not blackmail" https://t.co/zciE3kUO5l pic.twitter.com/RqXsKzjULY