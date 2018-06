Fontos szavazást tartottak a Brexitről

Az Európai Unióból való kilépés ellenzőinek a kormányzó konzervatív párton belül is van a hivatalos brexit-politikával ellenkező csoportjuk, tehát az utolsó percig, a parlamenti szavazás eredményének összeszámlálásig és kihirdetéséig, nem lehetett tudni, vereség vár-e a brexit-folyamatot levezérlő Theresa May miniszterelnökre.

Telt ház volt a parlamentben, még két szülés előtt álló honanya is bejött szavazni, és egy beteg képviselőt tolókocsin gördítettek be. S kiviláglott, hogy a brexit-ellenes torí-csoport a kormány bukását azért nem akarná előidézni, tehát – bármennyire biztatta őket a Soros György által pénzelt Best For Britain mozgalom – a parlamenti szavazás idejére megjámborodtak, és az eredmény 319-303 lett Theresa May hívei javára.

Mindkét fél azt állítja, hogy győzött. Az anti-brexitisták azért mondogatják ezt, mert kompromisszumokat értek el. Az volt a kérdés, hogy mi lesz, ha a kitűzött határidőig, 2019. március 29-e 23 óráig nem sikerül megállapodást kötni Brüsszellel. Theresa May mindeddig határozottan szögezte le, hogy az elszakadás mindenképp megtörténik. A brexit-ellenes tábor azt kívánta, hogy ez esetben a parlament dönthessen. Ezt most leszavazták. Elvben fennmarad a parlamenti döntés lehetősége, ehhez azonban bizalmi szavazást kellene tartani.

Soros Györgyék szombatra londoni anti-brexit tüntetést hirdettek meg, aminek a jelentősége a parlamenti szavazás után jócskán csökkent. Az bizonyos, hogy úgynevezett "puha brexit" várható, London például fenntartja a vámuniót, amíg új kereskedelmi egyezményeket nem köt.