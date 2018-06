Tüntetésre készül Londonban Soros György mozgalma

Brexit-ellenes tiltakozásra készülnek a brit fővárosban Soros György Best For Britain mozgalmának szervezésében. Szerdán fontos törvénymódosítási szavazás lesz a londoni parlamentben a Brexit véglegesítéséről. A kilépésellenes Soros György igyekszik kormánypárti képviselőket is maga mellé állítani.

Soros György, a világ egyik leggazdagabb embere, aki tőzsdespekulációból szerzett vagyonával a háta mögött a világpolitika befolyásolására határozta el magát, nem népszerű Angliában, amióta haszonszerző manipulációival térdre kényszerítette a német márka erősödése miatt bajba kerül brit jegybankot. Az így keletkezett káoszból ő egymilliárd dollárral gazdagabban került ki, de minden egyes brit állampolgár pénzt veszített. Ezt nehezen felejtik el a tőzsdegurunak, pedig az eset még 1992-ben történt. Soros György most azt szeretné elérni, hogy Nagy-Britannia mégse lépjen ki az Európai Unióból, ha lehetséges, legyen erről újabb népszavazás. Szombaton nagyszabású Brexit-ellenes tüntetést tervez Londonban a Soros György pénzelte Best For Britain mozgalom. A brit parlament képviselőháza a héten kezd vitát a Brexit-törvény módosításáról. Ebbe természetesen nem szólhat bele közvetlenül Soros György, de sikerült kialakítania egy kormánypárton belüli, tehát tory képviselő csoportot, Dominic Grieve vezérletével, amely azon dolgozik, hogy Theresa May ne hajthassa végre a tervét, ne lehessen a Brexit véglegesítését törvénybe foglalni. Döntsön erről ehelyett akár a brit Legfelső Bíróság. Theresa May küzd eredeti elgondolásai megvalósításáért, a Brexit-népszavazás eredményének érvényesítéséért, de pozíciója gyengült, amit Brüsszel örömmel nyugtáz. A Best For Britain aktivistái most úgy akarják növelni a táborukat, hogy képviselőket győzködnek a csatlakozásra. Elsősorban olyan képviselőkről van szó, akiknek a választókerületében erős a szocialista, Brexit-ellenes tábor, tehát vigyázniuk kell, nehogy legközelebb elevszítsék a mandátumukat. Múlt héten a Financial Times egész oldalas hirdetést közölt, Brexit-ellenességre biztatva konzervatív párti képviselőket. A hirdetést a Daily Telegraph értesülése szerint az Avaaz nevű, amerikai polgárjogi aktivistacsoport fizette, amely előzőleg, két hasonló szervezettel együtt, mintegy kétmillió dollárt kapott Soros Györgytől.