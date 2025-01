Amerikai rakéta vitte az űrbe a cseh hadsereg felderítő műholdját

A SATurnin-1 elnevezésű műholdat az amerikai Space-X társaság Falcon 9 rakétája vitte fel a világűrbe - jelentette be az Aerospace kutatóintézet pénteken Prágában.

"Csehországnak eddig ilyen teljesítményű műholdja még nem volt. A műhold olyan globális információkat fog gyűjteni, amelyek rendes esetben nem hozzáférhetők" - mondta Josef Kaspar, az intézet vezérigazgatója újságíróknak sajtótájékoztatón.

