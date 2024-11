Egy egész csapat műholdat bocsátott fel egyszerre Kína - videó

A rakéta helyi idő szerint 12 óra után indult el a kereskedelmi célú űrkutatási innovációs kísérleti zónából az ország északnyugati részén. A műhold fejlesztője, a Xiopm SPACE űrkutatási vállalat szerint a műholdat "metán, klorofill- és multispektrális kamerával" szerelték fel. A metánkibocsátás nyomon követése mellett más funkciói is vannak: szénlelőhelyek azonosítása és az országok karbonsemlegességi képességének kiértékelése.

A műszer képes azonosítani a pontszerű földi metánkibocsátó helyeket is, így technikai támogatást tud majd nyújtani egy globális metánkibocsátást figyelő rendszer kiépítéséhez. A metán mint üvegházhatást okozó gáz nagymértékben befolyásolja a globális felmelegedést.

Today is a milestone for China's commercial aerospace. ???



The Lijian-1 Y5 with 15 satellites onboard was successfully launched!



More importantly! This mission is the 1st time for Chinese commercial space enterprises to provide launch services to international users. pic.twitter.com/dTfPvKqMtc