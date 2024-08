Eddigi legkockázatosabb űrvállalkozására készül a SpaceX - videó

Rizikós űrküldetésre készül a SpaceX – írja 24.hu a New Scientist cikke nyomán. A történelminek számító küldetés az eredeti tervek szerint július 31-én vette volna kezdetét, jelenleg azonban úgy néz ki, legkorábban augusztus 30-án startolhatnak a kozmonauták.

A Polaris Dawn azért nagy jelentőségű, mert ez lehet a világ első kereskedelmi űrutazása, amelynek egy űrséta is a részét képezi. Ez az űrséta azonban különbözni fog a többitől, ami veszélyekkel is együtt járhat.

A legnagyobb kockázati tényező az, hogy a Crew Dragon űrhajó, amellyel az asztronauták utaznak majd, nem rendelkezik légzsilippel. Általában űrséták előtt a küldetések legénysége mindig egy légzsilipbe, vagyis egy lezárt kabinba megy, ahonnan fokozatosan kiszívják a levegőt, ami a jármű vagy űrállomás többi részét nem érinti. Légzsilip hiányában azonban az egész űrhajón végre kell hajtani az eljárást. Ez persze nem egyedi eset, a 60-as-70-es években ugyanis sok űreszközben nem volt még légzsilip, ezzel együtt veszélyesebbé teszi a műveletet.

The @PolarisProgram ’s Polaris Dawn mission will be the first crew to perform a spacewalk from Dragon, fly higher in Earth’s orbit than anyone since the Apollo program, test laser-based @Starlink communications, and conduct research to help provide insight on human health during… pic.twitter.com/RW387QWShY

A másik veszélyforrást az EVA űrruhák jelentik, amelyek teljesen újak, korábban sosem használták őket az űrben. Persze számos kísérletnek és tesztnek alávetették, mielőtt jóváhagyták a használatát, de az éles bevetésen történő helytállás egy kicsit más tészta.

Better safe than sorry! The Polaris Dawn mission is on hold after two launch delays. The first issue involved a ground-side helium leak, and last night, unfavorable weather which impacts the return splashdown.

Now we will wait for another launch window.

