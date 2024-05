Megtermett aszteroida suhan el a Föld mellett

Azonban semmi ok az aggodalomra, nem kell az atombunkerek felé venni az irányt, ugyanis az aszteroida biztonságos távolságban, 4,2 millió kilométerre fog elhaladni a Föld mellett - írja az Origo. Hozzáteszik, ez emberi léptékkel távolinak hangzik, de a NASA még mindig "földközeli objektumnak", NEO-nak minősíti az űrutazót.

- írja az amerikai űrügynökség.

Edward Bloomer, a Royal Greenwich Observatory vezető csillagásza a MailOnline-nak elmondta: "A mai esemény egyáltalán nem aggasztó, ez nem az a fajta dolog, ami miatt aggódnunk kellene."

Akkor minősül egy aszteroida "potenciálisan veszélyesnek", ha a Földtől 0,05 csillagászati egységen, azaz 7,48 millió kilométeren belülre kerül, és átmérője meghaladja a 140 métert. Mi több, ma este egy másik aszteroida is elhalad majd bolygónk mellett: a 2024 JT3 nevű, kis méretű objektum mindössze 19 300 kilométer távolságban lesz.

