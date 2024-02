Sosem látott félelmetes őshüllő maradványait fedezték fel Skóciában

Sosem látott repülő őshüllőfaj megkövesedett csontjaira bukkantak kutatók Skóciában, a Skye nevű szigeten – írja a 24.hu.

A faj a középső jura időszakban élhetett, és a Ceoptera evansae nevet kapta a Bristoli Egyetem közleménye szerint.

A kutatók az állat vállaihoz, szárnyaihoz, lábaihoz és gerincéhez tartozó ősmaradványokat találtak, és tájékoztatásuk szerint ezek a csontdarabok sokat segíthetnek majd a pteroszauruszok evolúciójának megértésében.

It's finally here! Please welcome the newest pterosaur, Ceoptera evansae from the Isle of Skye. Thanks to the hard work of Dave Unwin, @AllingtonJones @EmilyLizeeBrown @AndrewRCuff and of course @NHMdinolab this has finally seen the light of day after being found in 2006. 1/n pic.twitter.com/nECgGUvU7u