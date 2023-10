Gyűrűs napfogyatkozás az Amerikában - videó

Gyűrűs napfogyatkozásra készülnek az Egyesült Államok nyugati államaiban

Washington, 2023. október 14., szombat (MTI) - Több tízmillió amerikainak lehet része "tűzgyűrűs" napfogyatkozásban szombaton az Egyesült Államok nyugati részén, valamint az amerikai kontinens szinte teljes hosszában.

A jelenség mintegy 210 kilométer széles sávban látható Oregon államtól Utah, Nevada, Új-Mexikó és Texas államokon keresztül egészen Brazíliáig. A napfogyatkozás összesen két és fél órán keresztül tart majd, amikor a Hold elkezdi kitakarni a napot, és 5 perc hosszúságban éri el csúcspontját, amikor a Nap koronaként világít a Hold korongja körül.

Come watch the eclipse with us!



We're streaming today's "ring of fire" eclipse—also known as an annular solar eclipse—with live updates from Oregon to Texas. #AskNASA your questions! https://t.co/m69JrxrMKS https://t.co/CRMmOdx9Fg