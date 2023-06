Fontos újítást jelentett be a Spotify vezére, minden előfizetőt érint

Kiutálják a mesterséges intelligencia szerzeményét mindenhonnan

Az Universal Music Group a Youtube-ról, a Spotify-ról és a TikTok-ról is eltávolíttatta azt a dalt, aminek a szerzője a mesterséges intelligencia (AI) a segítségével klónozta Drake és The Weeknd hangját, így olyan, mintha a két énekes énekelné a Heart On My Sleeve c. számot