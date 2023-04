Kiutálják a mestérseges intelligencia szerzeményét mindenhonnan

A dal múlt hét pénteken került fel az internetre, néhány nap alatt több mint 15 millióan hallgatták meg TikTokon, és 600 ezerszer játszották le Spotifyon.

Ha az eredeti már nem is, az ehhez hasonló reakcióvideókban még meghallgatható a dal:

Az Universal a közleményében megköszönte, hogy a partnerei „gyorsan cselekedtek az ügyben, és felismerték, hogy nekik is a megoldás részének kell lenniük” - írja a Telex.

A mesterséges intelligencia fejlődése és térhódítása a zeneiparnak is komoly gondokat okoz. A közelmúltban más dalok is felkerültek a világhálóra, amik elkészítéséhez énekesek klónozott hangját használták fel: például egy kamu Kanye West ahogy a Hey There, Delilah c. akusztikus balladát énekli, vagy egy kamu Rihanna, amint Beyoncé Cuff It c. dalát adja elő.

Drake-nek sem először gyűlik meg a baja a mesterséges intelligenciával: nemrég az amerikai rapper Ice Spice Munch című dalának egy olyan verziója került fel a netre, amiben a kanadai rappertől is szerepelt egy versszak.

Nyitókép: Facebook / Drake