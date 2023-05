Javult az előrehaladott bőrrákos betegek túlélési esélye Magyarországon

A melanóma az emberi szervezetben előforduló egyik legsúlyosabb daganattípus, ami előrehaladott állapotban, rövid időn belül halált is okozhat. A bőr daganatos elváltozásainak gyakorisága, ezen belül a melanóma előfordulása az utóbbi tizenöt évben csaknem megduplázódott.

A Semmelweis Egyetem Bőr, – Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikáján a tavalyi évben az új esetek száma meghaladta a háromszázat – hívta fel a figyelmet Holló Péter. A klinika igazgatója hozzátette, a jelentkezők száma folyamatosan növekszik, minden évben egyre több új beteget látnak el.

A melanóma, vagy melanómagyanús elváltozásokat a lehető leggyorsabban műtéti úton eltávolítják, a szükséges kezelésekről a szövettani eredmény után döntenek. További vizsgálatokkal pedig az is megállapítható, hogy a daganat okozott-e már áttéteket.

A rendszeres, évente elvégzett szűrővizsgálattal a már korai stádiumban felismert betegség nagyobb eséllyel gyógyítható, így a rákmegelőző állapotból szakszerű kezeléssel nem alakul ki bőrrák. Az alapos önvizsgálat szintén elengedhetetlen része a megelőzésnek.

„Amennyiben egy új elváltozás jelenik meg a bőrön, vagy egy régi anyajegy alakja, formája, színe megváltozik, azonnal orvoshoz kell fordulni”

– emelte ki a szakember.

A legagresszívebb bőrdaganattípus kialakulásában több örökletes tényező is szerepet játszik, főként a világos bőrűeket, világos szeműeket veszélyezteti, illetve azokat, akiknek sok anyajegyük van, vagy a melanóma korábban előfordult már a családjukban.

A genetikai tényezők mellett azonban a környezeti hatások is meghatározóak, hiszen a káros UV-sugárzás, a többszöri leégések száma összefüggést mutat azzal, hogy kinél alakul ki a betegség – jegyezte meg az igazgató, aláhúzva azt is, hogy az immunrendszer állapota is nagyon fontos, szervezetünk legyengült védekezőrendszere számos betegségre hajlamosíthat, így a melanóma kialakulásával is összefügg.

Magas UV-sugárzás esetén kerüljük a direkt napfényt délelőtt 11 és délután 3 óra között! Használjunk magas faktorszámú fényvédő készítményeket! Gyermekek és felnőttek is viseljenek sapkát és bőrfelszínt takaró ruházatot, illetve napszemüveget! Ezekkel a megelőző intézkedésekkel csökkenthető a rosszindulatú bőrelváltozások előfordulása – olvasható a Semmelweis.hu-n.

