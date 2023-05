Parkinson-kóros betegeken segíthet a magyar kutató

Az ELKH KOKI csoportvezető kutatója 2016-ban ERC Starting Grantot is megnyerte - emlékeztet a közlemény. Mint írják, a most elnyert, másfél évre szóló támogatás lehetőséget ad a koncepcióbizonyítási kísérletek elvégzésére, valamint a szellemi tulajdonjogok védelmére és a kereskedelmi stratégiák feltárására - áll az ELKH közleményében.

Hangya Balázs és csoportja több éve vizsgálja a különböző neuromodulációs rendszerek együttműködését a tanulás és más kognitív folyamatok során. E folyamatok megértése a Parkinson- és az Alzheimer-kórban tapasztalt kognitív zavarok megértéséhez is szükséges.

Parkinson-kór esetében a jelenlegi kezelések a domináló motoros tünetekre - mint a remegés, a bradikinézia (lelassult mozgás) és a testtartás instabilitása - összpontosítanak,

jóllehet a betegek több mint 90 százalékánál kognitív károsodás is kialakul, beleértve a tanulás, a memória és a döntéshozatal romlását. Ezeket a korral egyre súlyosbodó kognitív tüneteket a hagyományos kezelések legfeljebb mérsékelten javítják, holott enyhítésük jelentősen javíthatná a betegek életminőségét. Amennyiben az állapotfelmérés rendszeres, rutinszerű és kérdőívek helyett kvantitatív lenne, be lehetne úgy állítani a betegek terápiáját, hogy az ne csak a mozgásra fókuszáljon, hanem a kognitív funkciók szempontjából is optimalizálva legyen - olvasható a közleményben.

Mint írják, a pályázatnyertes koncepcióban a kutatók azt javasolják, hogy a döntéshozatal viselkedéses tesztjét elektroenkefalográfiás (EEG) és elektromiográfiás (EMG) mérésekkel kombináltan alkalmazzák a kognitív funkciók komplex aspektusainak kvantitatív értékelésére - beleértve a gátló kontrollt, a megerősítésen keresztüli tanulást és a konfliktus alatti döntéshozatalt is -, továbbá mesterséges intelligencia segítségével keressenek olyan "EEG-biomarkereket", amelyek segítik a kognitív funkciók kvantifikálását.

Ez a kvantitatív kognitív tesztelés (QCT) a Parkinson-kór terápiájának rendszeres visszajelzésen alapuló javítása mellett kiterjeszthető lenne a neurodegeneratív demenciák más területeire is.

A QCT alkalmazása a telemedicinában is hasznosulhat, csökkentve a kórházi látogatások és a személyes beteg-orvos találkozások számát, ezzel az egészségügyi rendszerekre és a társadalomra nehezedő, betegséggel kapcsolatos költségterheket is.

A projekt elsődleges célja, hogy a QCT mihamarabb elérjen azokhoz, akiknek érdekében a koncepciót kialakították, hogy segíthessen a lehetőség szerinti legjobb kognitív funkciók elérésében, és ezzel javítsa a betegek és családjaik életminőségét.

Az ERC PoC-programja keretében nyújtott támogatás olyan kutatók ötleteinek innovációs potenciálját segít felmérni, akiknek pályázata valamely előző, szintén az ERC által finanszírozott kutatásra épül - áll a közleményben.

