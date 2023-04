Zacskópánik: megdöbbentő, hányszor kellene használnunk a bevásárlótáskákat

A magyar üzletekből is eltűnnek lassan a vékony, egyszer használatos, az állatvilágot veszélybe sodró és a Földet súlyosan szennyező, egyszer használatos műanyag zacskók, amelyekbe eddig péksüteményt, zöldséget és gyümölcsöt csomagoltunk az üzletekben. A vászontáskák és a tartósabb, erősebb műanyagból készült szatyrok zöldebb megoldást jelenthetnek, de környezetvédők ezek ellen is felemelik szavukat: egy vászontáska használata egy becslése szerint ugyanis akkor tekinthető igazán fenntarthatónak, ha legalább 7100 alkalommal használatba vettük már – írja a CNN.

Hazánkban is megjelentek korábban azok az erős műanyagból készült, nagy súlyt elbíró műanyag táskák, amelyek jó néhány használatra alkalmasak: a Beyond Plastics, egy, a műanyag zacskók használata ellen küzdő amerikai nonprofit szervezet vezetője, Judith Enck szerint ugyanakkor ez a modell nem működik. Erre utal a brit Greenpeace azon adata, mely szerint 2019-ben az országban 1,58 milliárd ilyen erős műanyag táskát adtak el,

ami háztartásonként 57 darabot jelent,

vagyis heti egynél is többet.

Ezek az erős táskák ugyanabból az anyagból készülnek, mint az egyszer használatos változatok, csak dupla olyan súllyal: ha nem használja őket újra meg újra az ember, nagyobb kárt tesz beszerzésükkel, mint korábban az egyszer használatos táskákkal. Ezeket a zacskókat újra meg újra kell használni, életciklusuk végén pedig szelektív hulladékgyűjtőben kell megszabadulni tőlük.

Az ENSZ Környezetvédelmi Programja számára 2020-ban készített jelentés szerint egy vastag és tartós polipropilén (PP) zacskót – mely szövött anyagra hasonló tapintású –

becslések szerint 10-20 alkalommal kell használni,

míg egy vékonyabb, de még mindig újrahasználható polietilén (PE) zacskót 5-10 alkalommal.

"Mindig lesz olyan, hogy otthon felejtjük a táskáinkat: igyekezünk kell ezt kivédeni, de ha mégis megesik, jobban tesszük, ha egyszer használatos papír- vagy műanyag zacskót veszünk" – mondta Tomas Ekvall, az UNEP-jelentés egyik szerzője, a svédországi Chalmers Műszaki Egyetem adjunktusa. Hozzátette, ezek a szatyrok az eldobható tárgyak életstílusának képviselői: ha így is cselekszünk, akkor viszont ne vegyük meg ezeket.

A pamut táska a környezettudatosság egyfajta szimbóluma, de nagyon sok víz szükséges egyetlen szatyorhoz elegendő pamut termesztéséhez is. Az UNEP 50-150 használatot javasol ahhoz, hogy fenntarthatónak minősíthessük ezt a fajta táskát, de a Dán Környezetvédelmi Ügynökség 2018-as becslése 7100 használatot javasol. Ha biopamutról van szó, 20 ezer használatra van szükség, mivel a hozam kisebb, de ugyanannyi vizet kell használni a termesztés során.

A jelentés 15 különböző környezeti mutatót vizsgált: az éghajlatváltozást, az ózonréteg csökkenését, a légszennyezést, a vízhasználatot és a földhasználatot is.

Ha kizárólag a pamut éghajlatra gyakorolt hatását vesszük tekintetbe, akkor egy pamutszatyrot legalább 52 alkalommal kell újra felhasználni

– összhangban az UNEP jelentésével.

A szakemberek felhívják a figyelmet arra is: érdemes arra is figyelni, mit teszünk a zacskóinkba, egyes élelmiszereknek ugyanis sokkal nagyobb az ökolábnyoma, mint hinnénk. Végeredményben pedig a legfontosabb az, hogy bármilyen táskákat is viszünk magunkkal az üzletekbe, minél többször használjuk fel azokat.

