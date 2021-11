Csodálatos felvételek érkeztek a Marsról – fotó, videó

A NASA mindkét Mars-járója, a Curiosity és a Perseverance is különleges felvételeket készített a vörös bolygón. Előbbi képeslapra illő fotót alkotott, utóbbi pedig sikeresen videóra vette, ahogy kutatótársa, az Ingenuity Mars-helikopter felszáll és repül – írja az Index.

A Curiosity a Mount Sharp (Éles-hegy) oldalából készített navigációs kameráinak segítségével két felvételt. A november 16-án reggel 8 óra 30-kor és délután 16:10-kor lőtt fotókon a fényviszonyok változásával létrejött kontrasztnak köszönhetően jól kirajzolódnak a táj részletei. Bár a szonda képes színes felvételek készítésére is, a most közzétett fotót a Curiosityt irányító csapat színezte ki utómunkával.

A NASA alábbi videóját a Perseverance készítette még egy szeptember 4-én, a földi szondát kísérő Mars-helikopter, az Ingenuity látható rajta a misszió eddigi legösszetettebb repülésén.

Az Ingenuitynek változatos terep felett kellett repülnie nyolcméteres magasságban, hogy olyan fényképek készüljenek. Az 1,8 kilogrammos helikopter felszállását, repülésének egy részét, majd landolását a Mastcam-Z nevű eszközzel rögzítette a Perseverance 300 méteres távolságból.

Az Ingenuity összesen tíz nagy felbontású fényképet készített a köves talajról, mielőtt visszatért volna a felszállási pontra.

Itt pedig meghallgatható, milyen a marsi szél:

For the first time, NASA rover captures wind sounds on Mars pic.twitter.com/cbjQGkXL3s — Latest in space (@latestinspace) November 24, 2021