Magyar kutatók is megkapják a Berkeley-díjat

Az ELKH Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (CSFK) Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézete és számos magyar kutató képviseli hazánkat abban a konzorciumban, amelynek a 2023-as Lancelot M. Berkeley − New York Community Trust „Érdemes Munka a Csillagászatban” díjat odaítélték. Az elismerést a Gaia-projekt megvalósításáért felelős konzorcium a Tejútrendszer legnagyobb és legpontosabb háromdimenziós térképének elkészítéséért kapja – közölte az ELKH.

A Berkeley-díj, amelyet az Amerikai Csillagászati Egyesület (AAS) a New York-i Közösségi Tröszt (New York Community Trust) egyik ösztöndíjának támogatásával 2011 óta adományoz, pénzjutalmat, valamint meghívást jelent az egyesület téli kongresszusa záróbeszédének megtartására. A téli AAS-konferenciákat a csillagászat Super Bowljaként is szokták említeni, a soron következő, 241. találkozót 2023 januárjában a Washington állambeli Seattle-ben rendezik meg, ahol a Berkley-díj átadására is sor kerül.

A Gaia Kollaboráció a Tejútrendszer forradalmian új, többdimenziós térképének létrehozásáért kapja a 2023-as Berkeley-díjat. Az Európai Űrügynökség (ESA) Gaia űrtávcsöve 2013-as indítása óta galaxisunk közel kétmilliárd csillagának pozícióját, távolságát, színét és saját mozgását rögzítette. A Gaia eddigi három nagy adatkibocsátása még sokáig hatalmas jelentőségű eseményként fog szerepelni a csillagászat történelmében. Ezek elősegítették globális együttműködések kialakítását annak érdekében, hogy jobban megértsük saját galaxisunk eredetét, szerkezetét és sűrűségét.

Az AAS alelnökei az egyesület által kiadott tudományos folyóiratok főszerkesztőivel minden évben közösen választják ki a Berkeley-díj nyertesét a megelőző 12 hónap tudományos publikációi alapján. A Gaia csapatát elsősorban az Astronomy & Astrophysics című szaklapban 2021 májusában megjelent publikáció elismeréseként jutalmazzák. A szerzők ebben a tanulmányban a Gaia akkori adatkibocsátása mögötti felmérés tulajdonságait, illetve első tudományos eredményeit írták le.

Az égboltfelmérés rendkívüli pontosságának és az óriási adatmennyiségnek köszönhetően a Gaia teljesen átformálta a csillagokhoz és a Tejútrendszerhez való viszonyunkat. A mostanáig megjelent három adatkatalógus magában foglalja az eddigi legnagyobb alacsony felbontású spektroszkópiai és radiális sebességfelmérést, és részletes információkat tartalmaz a Tejútrendszer nagyjából 1,8 milliárd csillagára vonatkozóan, beleértve 10 millió változócsillagot és 813 ezer kettőscsillagot. Mindemellett a Gaia úttörővé vált az extragalaktikus és a naprendszerbeli csillagászatban is, mivel a katalógus 3 millió galaxis, 2 millió kvazár (fényes, távoli galaxismag) és a Naprendszerből 156 ezer kis égitest – köztük földközeli és főövi aszteroidák, valamint Neptunuszon túli objektumok – adatait is magában foglalja.

A Gaia 2022. június 13-ai harmadik adatkibocsátását, amely a Gaia-csoport által készített közel 50 tudományos publikáció kíséretében jelent meg, világszerte üdvözölték a kutatók. A cikkek közül az egyik magyar vezetéssel készült: Marton Gábor és munkatársai fiatal csillagok eddigi legnagyobb katalógusát állították össze azok fényváltozásai alapján. A Gaia-misszió csillagászatra tett hatását jól tükrözi, hogy ennek a több tucat cikket megtöltő, hatalmas mennyiségű munkának részét képezik a teljes tudományág elmúlt évi legtöbbször hivatkozott cikkei is.

A Gaia-katalógusokat a Gaia Adatfeldolgozó és Elemző Konzorcium (Data Processing and Analysis Consortium, DPAC) készíti, amely a világ minden tájáról több száz kutató és mérnök együttműködése. A Gaia harmadik adatkatalógusának elkészítésében a CSFK Csillagászati Intézetének kutatói, Ábrahám Péter, Kóspál Ágnes, Kun Mária, Marton Gábor, Molnár László, Nagy Zsófia, Plachy Emese, Szabados László és Szegedi-Elek Elza is részt vettek.

Nyitókép: -------------------