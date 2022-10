Felültette a világot, huszonöt év börtönbüntetést is kaphat

2016. december elején egy fiatal, ambiciózus menedzser lépett színpadra a Nikola Motor Company központjában, Salt Lake Cityben. Háta mögött, hatalmas fehér lepel alatt egy háromtengelyes nyergesvontató körvonalai rajzolódtak ki. Mindenki feszülten figyelt, amikor a mindössze két éve létező cég alapítója beszélni kezdett – olvasható a Telex terjedelmes cikkében.

Trevor Milton One prototípusa előtt állva nem kevesebbet állított, minthogy az egyszerre környezetbarát, illetve gazdaságos, ráadásul sokkal erősebb és nagyobb hatótávú, mint közönséges társai. Az akkori ígéret szerint a One-t teljesen új alapokra építik, belső égésű motor egyáltalán nem kerül bele, hat villanymotor hajtja a kerekeit, de ezeket nem nagy és nehéz akkumulátorokkal táplálják, hanem hidrogén-üzemanyagcellás rendszerből.

Az ezer lóerős, vagyis egy átlagos, dízelmotoros vontatónál kétszer nagyobb teljesítményű, de mégis szerény üzemeltetési költségű One egy feltöltéssel mintegy kétezer kilométer megtételére alkalmas, jelentették be szintén a bemutatón, az állásidő pedig csak 15 perc, ami a szállítmányozásban döntő érv. Ez a két tényező valóban

fenekestül forgatta volna fel a világ haszonjárműiparát.

Trevor Milton pontosan tudta, hogy egy szó sem igaz abból, amit azon az estén ő, valamint cége röviden és közhelyesen megszólaló fejlesztési vezetője elmondott. A prototípust napokkal a bemutató előtt tákolták össze, és bár egy hamis reklámfilmen gurult, valójában egy métert sem tudott önerőből megtenni. Ekkor azonban már nem volt megállás a licitversenyben.

Trevor Milton cégalapító az ígéreteivel menekült előre, közben nagyon meggazdagodott, de az autóipar legnagyobb hazudozójának története nem csupán az alaptalan ambíciókról szól, hanem a megváltásra váró pénzemberek és a közönség hiszékenységéről is.

A cégalapítót végül 2022. október 14-én csalás és a befektetők sorozatos félrevezetése miatt bűnösnek találták New Yorkban. A jelen állás szerint akár 25 év börtönbüntetést is kaphat. A Telex cikkének szerzője megjegyzi, az ügy részleteit megismerve – amit hosszasan kis is veséz – nem állítható, hogy nem voltak árulkodó jelek.

Nyitókép: Nikola Motor Company/Facebook