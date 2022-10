Rettentő félelmetesen néz ki a hangya ilyen közelről

Az Independentre hivatkozva a 24.hu azt írja, hogy egy litván fotós különleges "találattal" nevezett egy mikroszkópos fotózási versenyre. Egy erdő mellett él, így volt módja válogatni alanyai között, végül egy hangyáról készített lenyűgözően részletes felvételt, már-már horrorfilmbe illőt.

A fotós tovább izgalmas rovarportréi Instagram-oldalán tekinthetők meg.

This hellish-looking thing is real, and you've actually seen it before: This is what an ant looks like up close. This shot by photographer Eugenijus Kavaliauskas was magnified five times under a microscope.



